«A questo punto, il pieno rispetto delle disposizioni governative esprime la doverosa disponibilità a condividere fino in fondo le difficoltà che il Paese sta attraversando: è il momento di una corresponsabilità nella quale la Chiesa porta il suo contributo di preghiera, di speranza e di prossimità. Questa prova deve poter costituire un'occasione per ritrovare una solidarietà che affratella». Sono le parole del presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in una nota dopo il nuovo decreto del governo (LEGGI IL DOCUMENTO) sull'emergenza coronavirus che condiziona l'apertura delle chiese all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti.

Riapre il Duomo di Milano, a ingressi contingentati

Riaperto, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 per la preghiera, mentre dalle 9 è consentito l'accesso per le visite, con ingressi contingentati per evitare assembramenti, in base al decreto.

Riaprono oggi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna anche cinema, teatri e musei, purché siano in grado di garantire il rispetto della distanza di un metro tra le persone. Restano invece chiuse piscine e palestre.

Vittime e contagi in Italia e nel mondo

Cresce intanto il bilancio delle vittime, arrivato a 41 nel fine settimana. I contagiati in Italia arrivano quasi a 1.700, compresi 84 guariti e 41 vittime. Un paziente sardo è risultato positivo al Coronavirus: è il primo caso nell'isola.

Nel mondo i morti per Covid-19 sono oltre 3.000, di cui oltre 2.900 in Cina. Il virus è presente ormai in 65 Paesi. A preoccupare di più sono la Corea del Sud e l'Iran. La Corea del Sud ha registrato 476 nuovi casi, per un totale di 4.212 persone contagiate; in tutto 22 persone sono morte. Negli Stati Uniti si è avuta la seconda vittima: è un uomo di 70 anni, morto in ospedale nei pressi di Seattle. Primo caso a New York: una 30enne tornata dall'Iran. In Francia chiuso il Louvre e annullato il Salone del libro di Parigi. Positivi in Spagna lo scrittore cileno Sepulveda e la moglie. Nel Regno Unito il premier Johnson presiede oggi il comitato d'emergenza Cobra.

Cremona, 30 nuovi infermieri si offrono

Al bando per trovare nuovi infermieri all'ospedale di Cremona hanno risposto in trenta in una sola giornata. «Grazie agli infermieri che stanno rispondendo al nostro appello», ha specificato l'Asst di Cremona, che in mattinata ha pubblicato l'avviso pubblico «per la formazione di un elenco di medici disponibili ad essere impiegati a solvere attività assistenziale nell'ambito dell'Ospedale di Cremona». Si tratta di incarichi di natura occasionale e temporanea (con compenso orario onnicomprensivo di 50 euro), con durata e impegno orario che, si legge nel bando, «verranno concordati tra l'azienda e il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale». Martedì l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera visiterà i presidi sanitari della zona Rossa (Codogno e Casalpusterlengo) e arriverà all'ospedale di Cremona.

In Asia ripartono le Borse

Le Borse cinesi vanno in rally e chiudono la seduta con un forte balzo scommettendo sulle nuove mosse della Banca centrale cinese (in uno scenario che vede gli istituti centrali pronti ad agire su scala globale, Fed inclusa), malgrado i timori sul coronavirus e i dati negativi di febbraio, diffusi sabato, del Pmi manifatturiero sceso ai minimi record di 35,7 e del Pmi non manifatturiero ai livelli più bassi di sempre di 29,6. L'indice Composite di Shanghai sale del 3,15%, a 2.970,93 punti, quello di Shenzhen del 3,77%, a 1.869,65.