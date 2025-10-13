A volte basta un nome

Sofia, per esempio.

Il nome femminile più scelto dai genitori italiani nell’ultimo decennio.

Chi ha deciso di diventare madre o padre, oltre 70mila volte, ha chiamato così sua figlia. E con una Sofia, è nata una famiglia nuova: mamme e papà, nonni, fratelli, sorelle, zii. Attorno a una Sofia si sono intrecciate relazioni, sono partiti progetti di vita, si è formata una sezione di nido, una classe, una compagnia di amici, una squadra di pallavolo. E poi anche dibattiti, problemi, discussioni, a volte scontri, altre sofferenze e lutti.

Anche noi, oggi, ricominciamo così: con Sofia, la nostra nuova newsletter dedicata alla famiglia.

Ogni 15 giorni la troverai qui, nella tua casella di posta, con uno sguardo profondo ma leggero su quel luogo complicato, fragile, bellissimo che è la vita familiare. E con tante segnalazioni, curiosità, storie, testimonianze, riflessioni pensate per parlare a tutti: ai grandi e tramite i grandi anche ai più piccoli.

Adesso iniziamo.

Fare famiglia perché...

C’è chi pensa che i figli si facciano per “scelta”, la realtà è che nella stragrande maggioranza dei casi si fanno soprattutto per fede. Nel futuro, nell’altro, nella vita.

Servirebbe un aiuto, per l’Italia in drammatica crisi demografica, a cominciare da quel “piano per la natalità” di cui s’è tornato a parlare tanto negli ultimi giorni. Ma prima di tutto serve un’antropologia della speranza.

La formula è complicatissima, Catalina e Samuel qualche settimana fa l’hanno resa quasi banale all’ospedale di Legnago, dove è nato il loro undicesimo figlio, Timoteo. Guarda la fotografia che gli hanno scattato: non avrebbe bisogno di parole, come tutte quelle delle famiglie numerose sparse nel nostro Paese.

La grande famiglia di Catalina e Samuel insieme all'ultimo nato, il figlio numero 11, Timoteo

Quindi, sì, bando alle statistiche e al pessimismo, le famiglie nascono ancora e nonostante tutto quello che di brutto sta accadendo nel mondo. Si possono fare figli. Tanti. Si possono accogliere, per sempre o solo per un pezzo di strada. E si può essere felici. Proprio perché prima di tutto sono una gioia, i figli, qualcuno ha pensato di organizzare una festa quando arrivano: a metà settembre è successo, per il quinto anno consecutivo, alla Reggia di Venaria, fuori Torino. Dove con l'idea di un semplice passaporto sta nascendo una nuova cultura della nascita.



Come il fiocco azzurro di Leonardo appeso fuori da una porticina di Celle San Vito, Se si cominciasse dalle piccole cose per una rivoluzione?Come il fiocco azzurro di Leonardo appeso fuori da una porticina di Celle San Vito, il paese pugliese che sta scomparendo . Ops, che stava scomparendo, perché con Leo (e Isabel, che è nata qualche mese prima di lui) anche il Comune ha preso il coraggio di ripensare la sua rinascita.

🧰 La cassetta degli attrezzi

A metà tra la bussola e l'archivio

Ma come e quante volte nasce, oggi, una famiglia in Italia?

Poche, e tra molte difficoltà. Ricapitoliamo brevemente.

• Natalità: siamo al minimo storico. Nel 2024 solo 379.000 nascite, 8.000 in meno dell’anno precedente.

• Famiglie nuove: sempre più nuclei scomposti, ricomposti, monogenitoriali.

• Problemi: mancanza di un posto fisso per i giovani, costo degli immobili nelle grandi città, scarsi aiuti, zero conciliazione.

• Risorse: Assegno Unico, bonus vari (nascita, asilo nido, mamme lavoratrici), congedi parentali, detrazioni fiscali.

Cosa fare allora? Da dove cominciare? Perché sposarsi? E se i figli non arrivano?

Questo è il momento per fermarti e immergerti nella nostra raccolta di risposte di senso: puoi leggere solo quella che ti interessa o tutte quante, puoi condividerle con qualcuno attorno a te, puoi dirci che ne pensi. Oppure puoi andare avanti a leggere e metterle da parte per tornarci.

🖋️ Scritto in piccolo

Lo spazio a misura di bambino

Alle nostre Sofie che vengono al mondo prima o poi come funziona, il mondo, bisogna spiegarlo. Il bello e il brutto, quel che fa sperare ma anche quel che spaventa, l’inaspettato e il curioso.

Per loro questa settimana Popotus – il giornale di attualità per i bambini in edicola ogni giovedì allegato ad Avvenire – traduce un argomento complesso. La guerra in Medioriente e soprattutto – ora che si aprono spiragli alla pace – la lunga strada verso la ricostruzione. Si parla di macerie (383 chili per metro quadrato) e di fragole (che ovviamente lì non si possono più coltivare), di acqua pulita (lo sarà nel 2042) e di vacanze perenni (il 90% delle scuole è stato raso al suolo).

📱 Chi ti influencer?

Famiglie sui social e in Rete, tra show e realtà

Di nascita, di figli soprattutto, e di come si vive in famiglia oggi si parla moltissimo sui social network. Madri, padri, spesso bambini sono diventati star assolute della rete raccontando la loro vita di tutti i giorni a uno stuolo di fedelissimi followers.

Alessandra Lucca e Francesco Rao, i protagonisti di @5pani2pesci

Il fenomeno dei “family influencer” è però ancora poco analizzato: cosa si muove dietro a chi è diventato famoso sui social accendendo la telecamera tra le mura di casa? Tutto vero, quello che vediamo? Con Sofia abbiamo deciso di seguire e poi di incontrare i protagonisti di questa nuova tendenza. A cominciare da Alessandra Lucca e Francesco Rao , meglio conosciuti su Instagram come @5pani2pesci.

⌛ Tempo al tempo

Cose da leggere, vedere, ascoltare e fare in famiglia

• A proposito di piccoli passi utili ai grandi cambiamenti. Spazi gratuiti per le feste di battesimo, premi per incoraggiare la genitorialità, soggiorni gratuiti: sono alcune delle iniziative che si è inventata la catena di alberghi polacca Arche e che sono state riprese da Benedetta Verrini nella newsletter del Cisf (che in tema famiglia è sempre una miniera di informazioni).

La foto postata sui profili social della catena polacca Arche per presentare i suoi servizi dedicati alle famiglie

• Del corpo della donna, e di come la gravidanza e la nascita di un figlio lo cambi per sempre, si occuperà il numero di Gutenberg – l'inserto culturale di Avvenire – in uscita venerdì 17 ottobre. In apertura ci sarà un estratto del libro della giornalista Lucy Jones intitolato Matrescenza ed edito da Laterza . Ti consigliamo di leggerlo, anche se sei un uomo.

• L'occasione per capire cosa sta succedendo nel mondo e interrogarsi sul presente (bambini e ragazzi al seguito, perché no?) la trovi da oggi al 26 ottobre, a Lodi, dove torna la sedicesima edizione del Festival della Fotografia Etica

• Se invece preferisci l'aria aperta, e hai tempo per una gita o magari per il prossimo weekend fuoriporta, ti raccontiamo perché varrebbe la pena andare sul Gran Paradiso

Storia di Sofia, che è nata due volte

Il nostro padre ignoto si racconta a tutti gli altri

Ambiente in famiglia. Perché non fare un test?

