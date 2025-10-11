Ambiente e famiglia, la bufala è servita

La famiglia è il primo posto dove imparare a rispettare l'ambiente e la sostenibilità del nostro impatto sul mondo che ci circonda è questione educativa troppo spesso sottovalutata: o insegniamo ai nostri figli (e non solo a loro) come fare, oppure difficilmente impareranno da soli. Con Sofia, la nostra newsletter dedicata alla famiglia, cercheremo di proporre sempre piccole ricette o strumenti da usare in casa per provare a costruire un'ecologia domestica. Oggi partiamo con quiz. Sulla plastica e sul suo riciclo, infatti, circolano molte inesattezze. Crederci induce le persone a comportamenti sbagliati, come trascurare la raccolta differenziata o dedicarsi a essa con superficialità. Sapresti riconoscere queste fake news oppure anche tu ci sei cascato? Scoprilo rispondendo a questo test: sei un “credulone”, un “facilone” o un “precisetto”?

Gli imballaggi vanno lavati.

1. Vero, è più igienico.

2. Vero, ma è sufficiente una sciacquatina.

3. Falso. Lavarli è controproducente per l’ambiente.

La maggior parte degli imballaggi in plastica viene bruciata.

1. Vero, per eliminarli più velocemente.

2. Vero, ma solo quando se ne sono accumulati troppi.

3. Falso, solo la plastica che non è possibile riciclare viene utilizzata per produrre energia al posto dei combustibili fossili.

Il polistirolo non si ricicla.

1. Falso, gli imballaggi in polistirolo sono perfettamente riciclabili.

2. Falso, ma si ricicla solo quello bianco, non quello colorato.

3. Vero, va inserito nell’indifferenziata.

La plastica si può facilmente sostituire con altri materiali.

1. Vero, esistono materiali con le stesse caratteristiche.

2. Vero, ma non vale per gli imballaggi degli alimenti.

3. Falso, per alcuni tipi di prodotto la plastica rimane ancora l’unico materiale capace di assicurare igiene e sicurezza.

La plastica riciclata è di scarsa qualità.

1. Vero, il processo di riciclo la logora.

2. Falso, ha caratteristiche equivalenti al materiale originale.

3. Falso, la plastica riciclata è addirittura migliore del materiale di partenza.

Fare la raccolta differenziata è inutile, perché poi tutto viene mischiato e portato in discarica.

1. Vero, ma separare i rifiuti rende più comodo il trasporto in discarica.

2. Vero, una volta in discarica vengono separati di nuovo, in modo più corretto.

3. Falso, gli imballaggi in plastica correttamente conferiti nella raccolta differenziata urbana vengono più facilmente riciclati

I tappi vanno separati.

1. Vero, perché sono fatti di materiale diverso.

2. Vero, sono così piccoli che non serve riciclarli.

3. Falso, separarli è inutile.

Riciclare inquina di più.

1. Vero, ma con la plastica riciclata si possono realizzare tanti oggetti utili.

2. Falso, in termini di inquinamento, tra riciclare e non riciclare non c’è differenza.

3. Falso, produrre plastica da materia vergine inquinerebbe di più.

Se hai scelto più risposte 3 sei un “precisetto”, sai di cosa stiamo parlando. Se invece hai scelto più risposte 2 un “credulone”, più risposte 1 un “facilone”. Per scoprire molto di più sulla plastica visita il sito www.corepla.it