L'esercitazione militare cinese sugli schermi di Taipei - Reuters

Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera americana Nancy Pelosi: in una nota, il ministero della Difesa dell'isola ha definito le ultime manovre come "altamente provocatorie".

A partire dalle 11 locali (le 5 di stamani in Italia), "più aerei da guerra e navi da guerra cinesi hanno condotto esercitazioni intorno allo Stretto di Taiwan e hanno attraversato la linea mediana dello Stretto", ha affermato il ministero.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha definito "un'escalation significativa" la reazione della Cina. Parlando all'East Asia Summit in Cambogia, ha affermato che Pechino ha cercato di intimidire non solo Taipei, ma anche i vicini, dopo aver lanciato le manovre militari più grandi di sempre nello Stretto di Taiwan, puntando al cambio dello status quo.

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha chiesto "l'immediata cancellazione" delle esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan. Lo ha detto ai giornalisti dopo aver ricevuto Nancy Pelosi. Le esercitazioni militari, ha detto, rappresentano un "grave problema per la nostra sicurezza nazionale e la sicurezza dei nostri cittadini".

