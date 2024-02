Il presidente Senegale Makcy Salll la scorsa settimana ha annullato le elezioni presidenziali di fine mese - Reuters

In quella che appare una sfida diretta al presidente "golpista" (secondo gli oppositori), il Consiglio costituzionale del Senegal ha annullato il rinvio delle elezioni presidenziali di questo mese, una decisione storica che apre un campo di incertezza per la nazione tradizionalmente stabile dell'Africa occidentale.

La decisione del presidente Macky Sall all'inizio del mese di rinviare le elezioni del 25 febbraio ha fatto precipitare il Senegal nella peggiore crisi degli ultimi decenni, scatenando un'ampia protesta e provocando proteste con oltre una decina di vittime. Il Parlamento ha poi approvato il rinvio al 15 dicembre, ma solo dopo che le forze di sicurezza hanno preso d'assalto l'edificio e rimosso alcuni parlamentari dell'opposizione che si opponevano alla legge. Il voto ha spianato la strada a Sall - il cui secondo mandato sarebbe scaduto ad aprile - per rimanere in carica fino all'insediamento di un successore, probabilmente non prima del 2025.

il Consiglio costituzionale del Senegal ha invece dichiarato incostituzionale proprio la legge adottata dal Parlamento per ritardare il voto. l'organo costituzionale ha anche annullato il decreto del 3 febbraio di Sall che modificava il calendario elettorale solo tre settimane prima del voto. il consiglio ha dichiarato "impossibile organizzare le elezioni presidenziali nella data inizialmente prevista", ma ha invitato "le autorità competenti a tenerle il prima possibile". L'opposizione ha denunciato la mossa di Sall di ritardare il voto come un "colpo di stato costituzionale", affermando che il suo partito temeva la sconfitta alle urne.

Bisogna ora capire se il presidente, messo letteralmente con le spalle al muro dai giudici, deciderà di ignorare la sentenza (innescando di fatto una crisi istituzionale senza precedenti e confermando di fatto l'atto di golpe) oppure utilizzare la decisone per giustigìficare un eventuale passo indietro sull'annullamento del voto e il rinvio a fine anno. Per gli osservatori, in questa prima fase, si assisterà però a un periodo di stasi ,in attesa della prossima mossa. Il tutto in uno dei Paesi africani che meno di altri in questi ultimi anni ha sofferto le lotte di potere.