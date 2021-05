Una madre gioca con il figlio a Pechino - Ansa

La Cina autorizzerà le famiglie ad avere fino a tre figli, mettendo così fine alle restrizioni che limitavano a due figli per ogni nucleo. Lo riferisce l'agenzia Xinhua.

La decisione giunge qualche settimana dopo la pubblicazione dell'ultimo censimento in Cina, su base decennale, che rivela un calo notevole del tasso di natalità nel paese più popoloso al mondo.

Per quasi 40 anni la Cina aveva adottato la cosiddetta 'politica del figlio unico' che limitava a un figlio solo per nucleo familiare e che è stata revocata nel 2016 in seguito a preoccupazioni crescenti per un rapido invecchiamento della popolazione e le possibili conseguenze sull'economia del Paese.

"Per rispondere all'invecchiamento della popolazione, una coppia può avere tre figli", ha riferito la Xinhua riferendo di un incontro avvenuto oggi fra i vertici del Politburo del partito comunista, presente il presidente Xi Jinping.



Il Politburo ha sottolineato come l'attuale tasso di fertilità, pari a 1,3 figli per donna, molto al di sotto di quel 2,1 necessario per sostenere un livello stabile della popolazione, lanciando l'allarme per la tenuta del sistema previdenziale in futuro.

La politica dei tre figli sarà accompagnata da "misure di sostegno", sottolineano in una nota i vertici del Pcc, e il cambio di rotta impresso dai dirigenti nazionali del partito contribuirà a "migliorare la struttura della popolazione".

I risultati del settimo censimento nazionale, effettuato nel 2020, hanno certificato l'invecchiamento della popolazione nel Paese, che per la prima volta ha avuto un numero superiore di over 60 anni (264,02 milioni di persone) rispetto agli under 14 (a quota 253,38 milioni di persone). La popolazione cinese oggi si attesta su quota 1.411 miliardi di persone.

L'ulteriore allentamento arriva a meno di sei anni dalla decisione del Partito Comunista di eliminare la pluridecennale politica del figlio unico, introdotta dall'ex leader Deng Xiaoping alla fine degli anni Settanta per contenere l'espansione della popolazione.

