Spingere i legami militari tra Russia e Cina “a livelli più alti”. Il nuovo ministro della Difesa cinese Dong Jun debutta sulla scena internazionale e lo fa con una videochiamata con l’omologo russo Sergeij Shoigu. Per la diplomazia cinese, nell’ambito della quale nulla è lasciato al caso, si tratta dell’ennesimo segnale: l’alleanza militare tra Cina e Russia è sempre più stretta, sulla scia dell’amicizia “senza limiti” proclamata dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin.

Dong ha invitato a "svolgere un ruolo maggiore nell'approfondimento del coordinamento strategico globale Cina-Russia e nel mantenimento di sicurezza e stabilità globali". Notando che lo sviluppo ad alto livello "è stato mantenuto nel partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia per una nuova era", il ministro della Difesa cinese ha invitato gli eserciti dei due Paesi "ad attuare l'importante consenso raggiunto dai loro capi di Stato", Xi Jinping e Vladimir Putin, "e a rispondere con fermezza alle sfide globali e lavorare costantemente per rafforzare la fiducia reciproca strategica". Shoigu, da parte sua, ha replicato che Mosca "è disposta a collaborare con la Cina per innovare nei campi e nei metodi della cooperazione militare bilaterale e per spingere le relazioni tra i due Paesi e i due eserciti a nuovi livelli".



IL NUOVO VOLTO DEL POTERE MILITARE CINESE

Chi è Dong Jun, il ministro della Difesa nominato lo scorso 29 dicembre, subentrando al generale Li Shangfu, il suo predecessore “evaporato” dalla scena pubblica cinese quattro mesi prima e coinvolto in quella che molti analisti considerano una vera e propria una epurazione? Dong, 62 anni, ex capo della Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA), è stato anche vice comandante della flotta del Mare Orientale, la spina dorsale di quello che oggi è l'Eastern Theatre Command, la principale forza responsabile del "dossier" Taiwan.

“Dong avrebbe familiarità con la gestione degli incontri ravvicinati tra l’esercito cinese e quello statunitense. Ciò è utile dovendo gestire le crisi tra i due eserciti”, ha detto alla Reuters il professor Li Mingjiang, studioso di relazioni internazionali presso la Scuola di Studi Internazionali S. Rajaratnam di Singapore.

Come ha scritto la Cnn, in Cina, il ministro della Difesa ricopre un ruolo “prevalentemente cerimoniale, fungendo da volto pubblico della diplomazia militare con altri Paesi”. A differenza del segretario alla Difesa statunitense, il ministro della Difesa cinese non ha potere di comando, che risiede nella Commissione militare centrale. Il ministro della Difesa fa tradizionalmente parte della commissione.