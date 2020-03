"In tempo di pandemia non si deve fare il don Abbondio". Lo ha detto Papa Francesco introducendo l'Angelus di oggi trasmesso in streaming. Per questo ha voluto ringraziare "la creatività dei sacerdoti, tante notizie mi arrivano dalla Lombardia che è stata molto colpita, che pensano mille modi di essere vicini al popolo, perchè non si senta abbandonato. Sacerdoti con lo zelo apostolico".



In particolare ha ricordato la messa appena celebrata dall'arcivescovo di Milano "nel Policlinico per gli ammalati, i medici, gli infermieri, i volontari. Vicino al suo popolo e anche vicino a Dio nella preghiera. Mi viene in mente la fotografia della settimana scorsa, solo sul tetto del Duomo pregando la Madonna".



Nella riflessione per la terza domenica di Quaresima, il Papa ha commentato l'incontro di Gesù con la donna samaritana presso un pozzo. "Chi ha sete di salvezza può attingere gratuitamente da Gesù. La salvezza non sta nelle cose di questo mondo che producono siccità. Gesù è l'unico che può saziare la nostra sete di acqua viva".



Al termine il Papa è tornato sul tema del coronavirus, ricordando come "in questi giorni piazza San Pietro è chiusa". Ma, ha aggiunto, "in questa situazione di pandemia in cui ci troviamo più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire e approfondire il valore della comunione che unisce tutti i membri della Chiesa. Uniti a Cristo non siamo mai soli ma formiamo un unico corpo di cui lui è il capo. Un unione che si alimenta con la preghiera e anche con la comunione spirituale dell'Eucaristia, una pratica molto raccomandata quando non si può ricevere il sacramento".

Infine ha rinnovato "la mia vicinanza ai malati e a coloro che li curano. E ai tanti volontari che aiutano le persone che non possono uscire di casa e quanti vengono incontro ai bisogni dei più poveri e dei senza dimora. Grazie per lo sforzo che state facendo in un momento tanto duro".