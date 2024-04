Un frame del video in cui Giorgia Meloni annuncia la partecipazione di Papa Francesco al G7 - Ansa

Il G7 a presidenza italiana del 13-15 giugno vedrà l'intervento, durante la sessione dedicata all'Intelligenza artificiale, di papa Francesco. A darne l'annuncio la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato ieri sui canali social personali e del governo: "Sono onorata - ha detto la presidente del Consiglio - di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7.

È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei Sette e il Santo Padre lo farà nella sessione outreach, quella aperta anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7. Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'intelligenza artificiale", conclude Meloni.

L'intervento di papa Francesco ai lavori del G7 a guida italiana (la location in cui si vedranno i grandi del mondo è Borgo Egnazia, in Puglia), spiega Meloni nel suo video, ha l'obiettivo di ascoltare una voce autorevole sulla "più grande sfida antropoligica di questo tempo", l'irruzione cioè dell'Intelligenza artificiale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese. Da mesi la premier sta cercando sponde per una "governance globale incentrata sulla persona e che abbia la persona come suo ultimo fine", ma a partire proprio dagli Stati Uniti di Joe Biden ha avuto risposte interlocutorie. Insomma, al momento pare prevale l'approccio laissez-faire. Perciò la premier ha voluto evidenziare in modo così forte la presenza di papa Francesco, anche alla luce del cammino che la Santa Sede ha iniziato sin dal 2020 con la Roma call for ethics, che ha l'obiettivo di sviluppare una "algoretica".

Nel video Giorgia Meloni ha ricordato gli altri temi in agenda al G7 di giugno: il sostegno all'Ucraina, il lavoro per scongiurare un'escalation in Medioriente, il nesso clima-energia, la sicurezza alimentare, la cooperazione con l'Africa e il contrasto alle reti dei trafficanti di uomini.