Il Papa sta poco bene e rinuncia a leggere il discorso. Lo ha riferito egli stesso stamani in apertura dell’udienza a una delegazione di rabbini europei. Queste le sue parole: «Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate». Il testo consegnato parlava dell’importanza del dialogo ebraico-cristiano, a maggior ragione nel clima di guerra che percorre il mondo in questi giorni.