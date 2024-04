Rishi Sunak e Paul Kagame a Downing Street - Ansa

Il premier britannico Rishi Sunak ha ribadito la sua intenzione di trasferire in Ruanda i primi richiedenti asilo giunti illegalmente sulle coste inglesi entro la fine della primavera, attuando così il controverso piano raggiunto tra Londra e Kigali. La dichiarazione è arrivata al termine di un incontro avvenuto oggi a Downing Street tra il presidente padre-padrone del Paese africano, Paul Kagame, e il primo ministro conservatore.

"Entrambi i leader attendono con ansia la partenza dei voli per il Ruanda entro la primavera", ha affermato un portavoce del premier, aggiungendo che il leader africano è stato aggiornato sull'iter della legge attuativa del piano che prevede un ricco compenso per il governo di Kigali. Legge che ha già subito ritardi rispetto all'atteso via libera finale, dato per scontato vista la maggioranza Tory ai Comuni, dopo la serie di emendamenti presentati nelle scorse settimane dalla Camera dei Lord e puntualmente respinti dai deputati. L'iter deve ripartire il 15 aprile quando riprenderanno i lavori del Parlamento di Westminster dopo la pausa del periodo pasquale. Inoltre ci sono i pronciamenti dei giudici e l'eventuale ricorso davanti alla Corte per i diritti umani di Strasburgo.

Dopo quanto accaduto l'esecutivo conservatore aveva detto di augurarsi di far partire i primi voli con destinazione Ruanda entro giugno nonostante il fallimento dei tentativi fatti in precedenza, a fronte dei tanti ricorsi presentati dai migranti e dalle Ong che li difendono anche in sede internazionale, e i tanti ostacoli ancora da affrontare, incluso il reperimento di compagnie aeree disposte a collaborare su questo spinoso dossier. Non solo, il Times oggi ha pubblicato online un articolo in cui si afferma che molte proprietà di un nuovo complesso residenziale nel Paese africano destinate proprio a ospitare i richiedenti asilo una volta trasferiti dal Regno Unito sono state vendute ad acquirenti locali. Inoltre, non si sprecano le accuse di "opportunismo elettorale" mosse dalla sinistra verso il governo conservatore, in vista anche del voto che arriverà probabilmente in autunno con il Labour dato per favorito da tutti, bookmaker compresi. E dopo la "fine primavera" indicata da Sunak, l'estate in cui la politica si ferma, inesorabile calerà su Londra l'autunno della resa dei conti politica-