Vadim Shishimarin, 21 anni, sergente dell’unità 32010, quarta divisione carri della guardia Kantemirovskaja della regione di Mosca. Il primo soldato russo a finire a processo in Ucraina per crimini di guerra ha una faccia da ragazzino e sulle spalle la pesantissima accusa di aver ucciso un civile a sangue freddo. Non si fermano gli sforzi della magistratura di Kiev per raccogliere prove su oltre 9mila casi individuati finora, intanto mercoledì 11 maggio l’ufficio della procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova ha chiuso le indagini e annunciato che presto inizierà il procedimento in aula, mentre prosegue la raccolta di elementi soprattutto sui grandi massacri di civili, Bucha su tutti.

La portata delle uccisioni illegali in Ucraina da parte delle forze russe è "scioccante": lo ha affermato l'alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. "Queste uccisioni di civili spesso sembrano essere intenzionali", commesse da "cecchini e soldati", ha aggiunto. "Civili sono stati uccisi mentre attraversavano strade o lasciavano rifugi alla ricerca di cibo e acqua - ha proseguito l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani - Altri sono stati uccisi mentre fuggivano con i propri mezzi. Uomini del posto, disarmati, sono stati uccisi perché i soldati russi hanno sospettato sostenessero le forze ucraine o fossero una potenziale minaccia e alcuni sono stati torturati prima di essere uccisi".

Il sergente Shishimarin è accusato di aver ucciso il 28 febbraio scorso un civile 62enne disarmato che stava andando in bicicletta nel villaggio di Chupakhivka, nella regione nordorientale di Sumy. Secondo la ricostruzione della Procura, dopo che le unità ucraine avevano avuto la meglio sulla sua divisione, il soldato è scappato con altri quattro commilitoni. Insieme hanno sparato contro un’auto privata e l’hanno sequestrata per fuggire, poi sono entrati nel villaggio. Lungo la strada hanno incrociato un uomo che stava tornando verso casa, intento a parlare al cellulare. Uno degli altri militari ha ordinato al sergente di uccidere il civile perché non li denunciasse, e lui non ha esitato, esplodendo diversi colpi attraverso il finestrino dell'auto su cui scappavano.

L'uomo che non è stato identificato "è morto sul colpo" vicino a un gruppo di case. Vadim Shishimarin, detenuto, rischia l'ergastolo se condannato per crimini di guerra e omicidio premeditato.



Non è ancora nota la data di inizio del processo. Ma quello che vede coinvolto il sergente Shishimarin - sospettato di aver ucciso un civile disarmato che stava andando in bicicletta nel villaggio di Chupakhivka, nella regione nordorientale di Sumy il 28 febbraio scorso - si può considerare il primo processo per crimini di guerra legato all'invasione russa in Ucraina.

Shishimarin attualmente è detenuto. I pubblici ministeri e gli investigatori della affermano di aver raccolto prove sufficienti del suo coinvolgimento nella violazione delle leggi e dei costumi di guerra, combinata con l'omicidio premeditato.



Il ministro degli affari esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha invitato, inoltre, il mondo a sostenere l'istituzione di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina per portare la leadership russa davanti alla giustizia. Il testo dell'appello per l'istituzione del tribunale speciale la bozza di dichiarazione preparata dal gruppo di lavoro sono stati approvati dal Ministro degli Affari Esteri di Kiev e firmati da decine di avvocati internazionali e ucraini e da ex giudici di tribunali internazionali.

Parallelamente, come già documentato da Avvenire a investigare sui crimini di guerra in Ucraina, oltre al tribunale nazionale di Kiev, sono impegnati altri due organismi differenti, ciascuno con differenti competenze: la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia. La loro competenza è complementare alla giurisdizione nazionale.





La Corte penale internazionale non è un organo di diritto dell’Onu. Tuttavia può essere attivata dal Consiglio di sicurezza Onu che ha il potere di deferire alla Corte situazioni che altrimenti non sarebbero sotto la sua giurisdizione. L’Ucraina rientra tra questi casi, poiché né Kiev né Mosca (come del resto anche gli Stati uniti) hanno aderito allo Statuto di Roma, l’atto fondativo della Corte penale.



Un Paese non aderente, com'è il caso dell'Ucraina, può comunque chiedere alla Corte di intervenire impegnandosi a collaborare con l'Aja e nel caso specifico è già stata attivata la giurisdizione del Tribunale. Già nel 2014, dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, Kiev aveva chiesto e ottenuto l'intervento della Corte penale internazionale, che dunque ha piena giurisdizione, anche in forza del deferimento di Mosca sottoscritto da 43 Stati membri, tra cui anche l'Italia.

L'istituzione con sede all'Aia lo scorso 3 marzo ha aperto un'indagine sui possibili crimini di guerra compiuti in Ucraina. Decisiva è stata la visita a Bucha del procuratore capo Karim Khan: l'intero territorio è "una scena del crimine" dove "abbiamo motivi ragionevoli - aveva dichiarato Khan - per credere che vengano commessi crimini all'interno della giurisdizione del tribunale".

Ucraina. Crimini di guerra e contro l'umanità, chi potrà processare Putin?



La Corte internazionale di giustizia è, invece, l’organo giudiziario dell'Onu, ma non si occupa di crimini commessi da singoli, quanto di dirimere i contrasti tra gli Stati. Proprio a questo organismo l’Ucraina ha chiesto di accertare, in punto di fatto e di diritto, due significative situazioni di rilevanza giuridica: la prima, che l’Ucraina non ha compiuto atti di genocidio contro la popolazione del Donbass. La seconda, che l’uso unilaterale della forza per la repressione di atti di genocidio non è previsto tra i mezzi consentiti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Come ha spiegato Maurizio Delli Santi dell'Associazione Italiana Giuristi Europei in un suo contributo ospitato sul quotidiano Domani, la Russia si è però rifiutata di intervenire in giudizio e ha presentato una memoria in cui ha contestato invano la competenza della Corte, chiedendo di «non indicare misure provvisorie e rimuovere questo caso dalla sua lista».

Il massimo collegio delle Nazioni Unite ha però emesso l’Order-Ukraine c. Russian Federation lo scorso 16 marzo con 13 voti a favore, contrari solo il vicepresidente russo Kirill Gevorgian e il giudice cinese Xue Haqin. Di fatto, deliberando «allo stato degli atti» che non sussistono elementi per configurare un genocidio perpetrato dall’Ucraina in Donbass e di più che ai sensi della Convenzione sul genocidio del 1948, per prevenire un genocidio è illegittimo il ricorso unilaterale della forza, come ha fatto la Russia, poiché gli Stati «possono ricorrere agli organi competenti delle Nazioni Unite per intraprendere le azioni previste dalla Carta delle Nazioni Unite». Conseguentemente, la Corte ha disposto che la Federazione Russa: «sospenda immediatamente le operazioni militari avviate il 24 febbraio».

Per quanto le decisioni di entrambi gli organismi giudiziari internazionali possano avere un importante valore politico e simbolico, va ricordato, purtroppo, che non esiste un meccanismo coercitivo che faccia sì che le sentenze o le eventuali condanne, che pure hanno tempi molto lunghi (basti pensare che dalla guerra del 1992 in ex Yugoslavia si è arrivati al 2017 per l'ultimo atto del tribunale dell'Aja, ndr), vengano poi effettivamente applicate. Altra critica molto forte rivolta alla giustizia transnazionale riguarda la lentezza del suo agire dovuta soprattutto al fatto di dipendere, per le indagini, dalla buona volontà degli Stati, quegli stessi Stati dove i presunti criminali – o persone a loro molto vicine – sono rimasti a lungo saldamente al potere.

