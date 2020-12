COMMENTA E CONDIVIDI











Ancora un attentato di Boko Haram in Niger. È di almeno 27 vittime secondo le prime stime ufficiali il bilancio dell'attacco di sabato sera a Toumour, nella regione di Diffa, vicino alla Nigeria. Inusitata la barbarie contro donne, bambini e uomini inermi. Infatti oltre la metà del villaggio è stata incendiata e e sono stati ritrovati i corpi carbonizzati di molte vittime probabilmente bruciate vive. È stato appiccato il fuoco a mille abitazioni.

Il blitz, secondo le testimonianze raccolte dall'Unhcr Niger, è iniziato dalla casa del capo villaggio, poi sono stati presi di mira i leader della comunità, l'imam e gli operatori umanitari secondo la strategia del gruppo terroristico che intende fare letteralmente terra bruciata attorno a ogni tentativo di dialogo e conciliazione.

A Toumour si erano stabilite centinaia di famiglie di profughi nigeriani fuggiti proprio dalla violenza di Boko Haram e che grazie ai progetti dell'Onu avevano ricostruito la casa su terreni concessi dallo Stato nigerino.

La strategia della formazione jihadista, nata in Nigeria nel 2009 e con basi in Ciad, Camerun e Niger, è provocarne la fuga per destabilizzare il Sahel. Il massacro è avvenuto nel giorno delle elezioni municipali e regionali e a due settimane dalle presidenziali.