La piccola imbarcazione, con decine di persone a bordo, affondata al largo del Mozambico

Naufragio al largo delle coste del Mozambico. Almeno 100 persone sono morte quando l'imbarcazione sulla quale si trovavano si è rovesciata ed è affondata al largo di Nampula, nel nord del paese. Secondo quanto riferito dai media locali, a bordo del peschereccio convertito in traghetto, che poteva portare al massimo 100 persone, se ne trovavano 130, in fuga da un'epidemia di colera, la peggiore degli ultimi 25 anni. La barca era salpata da Lunga ed era diretta all'Isola di Mozambico.

Aaltre 20 persone risultano ancora disperse. Un funzionario dell'Istituto per i trasporti marittimi del Paese ha affermato che la nave che trasportava 130 passeggeri era un peschereccio sovraccarico e non aveva la licenza per il trasporto di persone. Domenica stava traghettando persone da Lunga, nella provincia di Nampula, all'isola di Mozambico, ha detto Lourenco Machado, amministratore dell'Istituto per i trasporti, alla televisione di Stato, aggiungendo che le prime informazioni indicavano che era stata colpita da un'onda di marea.

Secondo quanto riferito, i passeggeri stavano fuggendo da un'epidemia di colera, ha dichiarato in una nota l'Ufficio del Segretario di Stato per la provincia di Nampula, aggiungendo che 10 persone sono state salvate e quasi altre 20 risultano ancora disperse. Il presidente mozambicano Felipe Nyusi si è detto rattristato dalla tragedia e ha ordinato al ministro dei trasporti della nazione dell'Africa meridionale di visitare l'isola per indagare. "Il governo del Mozambico si riunirà oggi per valutare la situazione e adottare le misure necessarie per ridurre al minimo l'impatto di questo incidente", ha affermato il suo ufficio. I video ottenuti dalla agenzia Reuters mostravano molti corpi distesi su una spiaggia e alcune persone che trasportavano corpi di bambini.

Il Mozambico e altri paesi dell’Africa meridionale combattono le epidemie di colera dallo scorso anno. I dati del governo mozambicano mostrano che da ottobre il Paese ha registrato 15.051 casi di colera, provocando 32 morti. Fino a domenica la provincia di Nampula aveva registrato 5.084 casi e 12 decessi.