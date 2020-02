COMMENTA E CONDIVIDI











Nella Cina paralizzata dall'epidemia di coronavirus, un fanatico del jogging ha corso l'equivalente di una ultra-maratona all'interno del suo piccolo appartamento. Pan Shancu ha "percorso" 66 chilometri in 6 ore e 41 minuti, un video che lo haripreso mentre corre intorno ai mobili nella sua abitazione è diventato virale.

"All'inizio mi sono sentito un po 'stordito, ma ci si abitua dopo aver fatto il giro molte volte", ha spiegato al telefono da Hangzhou,

vicino Shanghai. "Correre è come una dipendenza. Se non corri per molto tempo, ti prudono i piedi", ha aggiunto, confessando di sognare il momento in cui l'emergenza sarà passata e potrà "correre per 100 chilometri all'aperto".