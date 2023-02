Ancora poche le ingegnere assunte - Ingenn

Se alla difficoltà di reperimento si aggiunge anche il divario di genere, la situazione non può essere definita letteralmente "rosea". La mancanza di lavoratori qualificati nel comparto manifatturiero e della produzione industriale è diventata quasi strutturale. Molte imprese di questo settore, infatti, sperimentano elevate difficoltà nel reperire il personale specializzato di cui necessitano a causa di una carenza di candidati o di una preparazione non adeguata. Se l’anno scorso il disallinamento tra domanda e offerta di lavoro riguardava il 38,6% delle assunzioni programmate, il dato risulta oggi più alto di sette punti percentuali, sfiorando la cifra del 45,6% (Bollettino di gennaio del Sistema informativo Excelsior-Unioncamere e Anpal). Un altro tema che caratterizza il mondo manifatturiero e della produzione industriale è quello inerente il divario di genere che si verifica in ambito Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). In un rapporto del 2022 sulle scelte ed esperienze delle laureate e dei laureati, AlmaLaurea evidenziava come le scelte formative delle donne si rivolgessero con meno frequenza verso corsi di laurea Stem. Situazione che si riflette a sua volta in campo professionale: i dati elaborati recentemente da Fondazione Cni e Anpal Servizi mostrano come tra gli ingegneri assunti nel primo semestre del 2022 solo il 23,5% - ossia meno di un quarto delle posizioni - fosse donna. Con Ingenn, società focalizzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e ingegneri, queste lacune si possono ridurre. «Siamo ben consapevoli delle dinamiche che governano il settore manifatturiero e della produzione industriale - spiega Umberto Petri, director di Ingenn -. È proprio questa conoscenza dettagliata che caratterizza il nostro approccio tecnico-scientifico e che ci permette di ridurre drasticamente i tempi di ricerca di personale qualificato. In media le imprese impiegano tra i cinque e i sei mesi per riuscire a trovare il candidato ideale in possesso dei requisiti richiesti. Attraverso un ascolto attento delle esigenze dei nostri partner, le competenze tecniche di cui siamo forniti e l’utilizzo di un database sviluppato ad hoc riusciamo a ridurre concretamente tali tempistiche. Siamo consapevoli del gender gap che si verifica nel settore e siamo i primi a sostenere e a promuovere pari opportunità per tutti. Naturalmente, nelle ricerche che svolgiamo la valutazione dei profili avviene unicamente sulla base delle competenze ed esperienza dei candidati: ciò avviene tanto nelle ricerche che ci affidano i nostri partner quanto nei nostri processi di selezione interna».