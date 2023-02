La professoressa Paola Paniccia - Università di Tor Vergata - Roma

Cresce l’interesse verso un rapporto più umano con l’economia, le imprese e il lavoro. Ne è consapevole Paola Paniccia, coordinatrice del master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa (Modsc), all’Università di Tor Vergata a Roma.

Come nasce l’idea di questo master?

Il master nasce come evoluzione del corso di perfezionamento in Dottrina Sociale della Chiesa per lo sviluppo economico e sociale attivato nel Dipartimento di Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2013. L’obiettivo del master è offrire un percorso formativo specifico di eccellenza che promuove lo sviluppo di competenze imprenditoriali e manageriali permeate dai valori etici e spirituali propri dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Sono queste le nostre linee guida per una nuova visione dell’operato delle organizzazioni complesse, in particolare delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e che rendono a tutt’oggi il nostro progetto culturale formativo un esempio unico nel panorama delle Università laiche in Italia e in Europa. Con l’impegno nel portare avanti questa straordinaria avventura, partita invero dieci anni fa, siamo cresciuti insieme anno dopo anno e siamo ormai oltre 80 tra docenti dell’Università di Roma Tor Vergata e di altri Atenei, nonché leader di qualificate imprese e istituzioni anche di natura religiosa.

A chi si rivolge?

Il master è rivolto a tutti coloro che intendono ricoprire ruoli di responsabilità nel governo e nella gestione di imprese, istituzioni e pubbliche amministrazioni operanti nei diversi settori di attività economica. Quindi, formiamo professionisti di successo - imprenditori, manager, consulenti direzionali, manager pubblici e del Terzo settore – dotati cioè di competenze non solo tecniche e relazionali, ma anche valoriali. La sfida di oggi è far crescere e diventare virali queste competenze per fare del bene comune il punto di forza di uno sviluppo che sia davvero integrale e solidale. È importante che questo messaggio arrivi ai giovani che hanno voglia di cambiare il mondo.

Esiste una selezione per l’ammissione?

Requisito per l’ammissione al master è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea, Laurea Magistrale, Diploma universitario o titolo equipollente anche estero. Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività formative. La selezione dei candidati prevede la valutazione del curriculum vitae e un colloquio volto anche a comprendere le specifiche esigenze di formazione.

Quando scadono le domande di ammissione?

Per quest’anno, il 15 marzo è la scadenza per presentare la domanda di ammissione al nostro master. Occorre effettuare la procedura sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” http://delphi.uniroma2.it seguendo le istruzioni presenti nel bando. È possibile ricevere maggiori informazioni sul master scrivendo a dottrinasociale@uniroma2.it, visitando il sito internet http://www.modsc.uniroma2.it, la pagina Facebook @MODSCTORVERGATA.

Come è strutturata la didattica?

Per la sua caratteristica di laboratorio complesso di ricerca e formazione, il nostro master, di durata annuale, si distingue per una formazione fortemente interdisciplinare, il più possibile concreta, che si articola in sei insegnamenti. Ciascun insegnamento prevede momenti di interazione in aula, seminari, workshop, testimonianze e project work in team.

Dove si svolgono gli stage?

Completa la formazione lo stage di 400 ore presso svariate imprese profit e non profit, enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni del Terzo settore, come un’opportunità concreta di avvicinamento al mercato del lavoro. Fortunatamente, questo master può contare sulla vicinanza e l’aiuto di molte prestigiose organizzazioni partner. Dalla sua prima edizione ho ottenuto la certificazione di qualità rilasciata dall’Inps.

Quali sono gli sbocchi occupazionali? Qual è il placement delle passate edizioni?

Il master verifica periodicamente il placement, che a oggi si attesta su una quota pari all’80%, segnalando che i nostri discenti hanno trovato opportunità di lavoro in varie organizzazioni dell’economia e della società, anche come conseguenza dello stage svolto durante il percorso. Inoltre, per i discenti lavoratori questo master ha consentito di elevare il loro livello di professionalità e di progredire nelle proprie carriere. Questo master è per i nostri discenti un’occasione unica proprio nella sua ottica di sistema complesso per capire come il mondo sta cambiando, cogliere tutti i frutti di questa nuova consapevolezza e acquisire le chiavi per costruire al meglio il proprio futuro.