Un corso per gestire le crisi aziendali - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Ancora posti disponibili per il corso di alta formazione in Gestione della crisi d’impresa promosso da Adapt, che ha come obiettivo quello di offrire, grazie a un approccio multidisciplinare, tutte le competenze utili alla corretta gestione dei processi inerenti alle crisi aziendali. Il tema sarà infatti affrontato da diverse prospettive complementari, al fine di garantire una formazione completa ed efficace. La prima lezione si terrà il prossimo 22 settembre. Il corso permette l'acquisizione di un massimo di 20 crediti per la formazione obbligatoria dei consulenti del lavoro. Il corso è strutturato in tre moduli. Il primo, dal titolo Aspetti legali e profili istituzionali, si occuperà di approfondire gli elementi giuridici e quelli economici, ma anche manageriali, inerenti alla crisi d’impresa, con un focus dedicato alle relazioni industriali. Il secondo modulo, dal titolo Relazioni, tecniche di negoziato e gestione del conflitto, sarà dedicato a tutti quegli aspetti relazionali che inevitabilmente contraddistinguono la gestione delle crisi. Infine, il terzo modulo adotterà quale prospettiva d’analisi, la dimensione comunicativa e manageriale, valorizzando in particolar modo il ruolo delle rappresentanze, e ha come titolo Comunicazione e gestione manageriale delle crisi aziendali. Ogni modulo è organizzato in tre giornate formative, per un totale di nove appuntamenti, tutti di venerdì, che si terranno tra settembre e novembre 2023. Le lezioni sono tutte fruibili on line e una giornata per ogni modulo (il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 24 novembre) è possibile anche seguire il corso in presenza, presso la sede di Adapt a Bergamo (via Garibaldi, n. 7). Il corso sarà inoltre fruibile in modalità asincrona.