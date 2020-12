Un frame tratto da un video pubblicato dal "Dubrovnik Times" che mostra i crolli a Petrinja - Ansa/Twitter/Dubrovnik Times

COMMENTA E CONDIVIDI











C'è almeno una vittima nel devastante terremoto che ha colpito oggi il centro della Croazia. Il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma, ha dato notizia della morte di un bambino. All'emittente 24 Sata, il sindaco Darinko Dumbovic ha anche riferito che metà della città è distrutta. "È terribile - ha detto - ci sono morti e feriti, abbiamo visto un bambino morto in una piazza, il centro di Petrinja è distrutto. È un disastro".

I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, compresi un ospedale e un asilo, interruzione della fornitura di elettricità e delle linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia e anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Si tratterebbe del più grave terremoto mai registrato in Croazia.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa è stata di magnitudo 6.4 ed è stata seguita da uno sciame di altre scosse minori, la più forte delle quali è stata alle 13.34 di magnitudo 4.5, con epicentro 14 chilometri da Sisak, cittadina non lontana da Petrinja.

La prima scossa è stata avvertita nettamente anche in diverse zone d'Italia, in gran parte del Nord-Est fino al Ravennate, ma anche a Bolzano e in alcuni quartieri di Napoli, dove ai piani alti delle abitazioni delle zone collinari i lampadari hanno oscillato a lungo. In Veneto diverse segnalazioni sono giunte ai Vigili del Fuoco che però non registrano danni a cose o strutture.

Secondo le rilevazioni della sala sismica dell'Ingv a Roma, il sisma si è verificato alle 12.19 e l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri nei pressi di Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud della capitale Zagabria.

"Il sisma è stato forte, di magnitudo 6.4, quattro volte più energetico di Amatrice" ha detto a Rainews 24 il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni. "C'erano state scosse anche ieri in Croazia - ha ricordato - quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse può causare danni ingenti".