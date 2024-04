La statua della donna che allatta al seno - Ansa

E adesso tutti la vogliono, la statua della maternità della compianta Vera Omodeo. La donna che allatta un neonato a seno nudo (e come sennò?) è stata "invitata" in Senato dal presidente Ignazio La Russa e alla Regione Lombardia dall'assessora alla Cultura Francesca Caruso: una sorta di risarcimento morale dopo che una Commissione del Comune di Milano e della Soprintendenza delle Belle Arti l'aveva giudicata non opportuna o comunque portatrice, con il suo seno scoperto, di valori "rispettabili ma non universalmente condivisibili".

Come può una donna che allatta essere giudicata "non universalmente condivisibile", non si capisce. Non solo alla luce della sconfinata iconografie di Madonne del latte nella storia dell'arte, ma anche delle più recenti e sacrosante campagne di decine di Comuni perché nei locali pubblici siano benvenute la neomamme. Di più: persino alla Camera oggi alle deputate è possibile allattare durante le sedute, grazie a una modifica del regolamento entrata in vigore nel novembre 2022.

Chissà se sono state anche queste considerazioni oppure le polemiche sollevate dal verdetto dell'ente che valuta le "proposte di collocazione di manufatti artistici negli spazi pubblici" a convincere il sindaco di Milano a intervenire. Beppe Sala ha affidato la sua proposta a un post domenicale su X: l'opera d'arte regalata dalla figlia di Vera Omodeo potrebbe essere collocata nei pressi della Clinica Mangiagalli, luogo simbolo delle nascite a Milano.

«Stavo ripensando alle polemiche che sono scaturite intorno alla statua realizzata dalla scomparsa artista Vera Omodeo (...) Mentre, appunto, ci pensavo mi ha scritto Enrico Mentana, milanese vero, proponendomi di collocarla alla Mangiagalli, dove lui è nato, come tanti altri milanesi. Mi sembra un bella idea, magari collocandola nei giardini che circondano l'ospedale. Sarebbe un gesto oltremodo simbolico, proprio in questo momento storico in cui la denatalità è uno dei problemi principali del nostro Paese - conclude -. È sarebbe anche un omaggio ai sacrifici, non riconosciuti a dovere, che milioni di donne affrontano ogni giorno per crescerci. E questo sì che è un valore universale. Chiederò quindi alla Commissione di esaminare la mia proposta".

Si spera che la proposta del sindaco sia ascoltata, anche se la statua di una donna che allatta dovrebbe essere benvenuta dovunque, non solo nei pressi di una clinica ostetrica, se non altro come incoraggiamento a non nascondersi e a considerare l'allattamento una funzione fisiologica preziosissima.

Che il "no" della Commissione sia stato motivato dal seno nudo, non è nemmeno pensabile, visto che è noto che in Italia le statue femminili siano pochissime e quasi tutte svestite. Non sarà proprio la maternità in sé a dare fastidio? «Al di là dell'episodio in sé, quel che preoccupa è il suo significato simbolico: la volontà di rimuovere la maternità quale funzione di un corpo sessuato di donna e lo spirito materno di cura nei confronti della figlia o del figlio», aveva scritto su Facebook a caldo la senatrice Pd Valeria Valente, mentre la collega deputata Luana Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra) ricorda le numerosissime raffigurazioni della Virgo Lactans «in moltissime chiese del territorio ambrosiano». Insomma, quel "no" «suona come un "fuori la maternità" dagli spazi pubblici della città». Uscita dalla porta, la donna che allatta potrebbe rientrare dalla finestra e ritrovarsi vicinissima alle sue simili: le puerpere della Mangiagalli».