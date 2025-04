Il sindaco di Caserta Carlo Marino - Ansa

Un capoluogo di provincia, Caserta, e tre comuni, Aprilia, nel Lazio, Badolato e Casabona, in Calabria. Tutti e quattro sciolti per mafia dal Consiglio dei ministri di venerdì, in virtù di «accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa».

I commissari prefettizi saranno nominati a breve, ma nel frattempo vanno pesate le ripercussioni politiche. A Caserta soprattutto, dove il Viminale aveva inviato una commissione di accesso ad agosto, dopo che le indagini scattate a giugno avevano portato all'arresto dell’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo, e di tre dirigenti per un giro di appalti, tangenti e scambio di voti (arresti poi annullati dal Tribunale del Riesame).

Per il sindaco dem di Caserta, Carlo Marino, si tratta di «una decisione abnorme», oltre che «politica», rispetto alla quale ha già annunciato ricorso: «Faremo immediatamente una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, impugneremo la decisione dinnanzi al Tar del Lazio, ricordando che si tratta di una procedura di carattere amministrativo. È un atto contro la città e i cittadini casertani tutti, istituzionalmente non rispettoso, che avviene con una tempistica particolare, che una città capoluogo non merita».

Per il deputato campano di FdI, Marco Cerreto, lo scioglimento è invece «un fatto gravissimo per la cittadinanza, la politica, il tessuto produttivo del capoluogo. Mi chiedo come mai - ha incalzato - visto il punto cui siamo arrivati, quest'amministrazione a guida Pd non abbia deciso di staccare la spina prima, possibile che nell'amministrazione nessuno si sia accorto di nulla?». Ancora più duro il commento del capogruppo del Carroccio in commissione Antimafia, Gianluca Cantalamessa, per il quale la vicenda «è l'ennesima conferma che il sistema del Pd in Campania si sta sgretolando».

​Gli altri comuni

Per quanto riguarda gli altri Comuni sciolti dal Cdm, l'ex sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, esponente di centrodestra (Forza Italia), sarà a giudizio immediato il 10 giugno prossimo davanti al Tribunale di Latina, insieme ad altri 18 imputati. Tutti arrestati nell'ambito della maxi inchiesta dei carabinieri sulle infiltrazioni mafiose nell'amministrazione. Sindaco di Casabona era invece Francesco Seminario, anche lui di area Pd, arrestato per scambio politico-mafioso nell'ottobre del 2024. Situazione simile a Badolato, dove il primo cittadino, Giuseppe Nicola Parretta, era finito in manette a gennaio per vicende di 'ndrangheta, assieme al vicesindaco e al presidente del Consiglio comunale. Dopo le indagini e i successivi arresti, le due amministrazioni Calabre erano rette da commissari.