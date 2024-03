Copyright Luigi Fardella

Un appuntamento importante da dove inizierà una nuova stagione di pellegrinaggi e il consolidamento di tanti progetti di solidarietà nati con un unico obiettivo: alleviare la sofferenza dei piccoli, degli anziani e delle persone ammalate e disabili. Parole che ripetiamo spesso, forse alcune possono sembrare noiose, altre ripetitive, ma sono il cardine della nostra spiritualità, del nostro cammino. Spiritualità intesa come fondamento e quindi come la Parola di Dio che ci guida. Che è punto di partenza, ma che ci porta a Cristo attraverso Maria.

Il percorso associativo è il nostro cammino, sorretto da tre bastoni: la fede, la speranza e la carità, l’amore e la passione per il nostro impegno. Tutto avvolto dalla guida e dalla luce che è Cristo. Un impegno che si traduce in azione. E la nostra è nel pellegrinaggio della vita accanto ai nostri amici, e nel pellegrinaggio a Lourdes o nei santuari, da dove tutto è cominciato.

Il nostro essere cristiani ci stimola a muoverci, ma muoversi significa “uscire da sé” e aprirsi all’altro. Abbracciare la sofferenza, accorgersi, ascoltare, camminare insieme, organizzare momenti di vita ricchi di incontri e di esperienze con e per le persone in difficoltà. Non rimanere indifferenti. Accorgersi significa abbracciare un bisogno e agire, non voltare lo sguardo.

L’Unitalsi lo fa tutte le volte che accoglie un fratello o una sorella nelle nostre sottosezioni (260 diffuse in tutta Italia) e ascolta i loro bisogni; tutte le volte che con il Progetto dei Piccoli accoglie una famiglia in difficoltà con bimbi ammalati, tutte le volte che organizza uscite, momenti di fraternità e altre iniziative per dare l’opportunità a chi raramente esce di casa di vivere momenti di spensieratezza, di una vita – come molte volte si dice – “normale”.

Grazie al servizio dei nostri volontari, la sofferenza e la malattia sono viste nella dimensione umana, perché imboccare, sostenere, aiutare nei bisogni elementari, lavare, accudire sono semplici se sono atti d’amore. Essere accanto alle famiglie di chi è nella malattia significa aiutarle nel cammino della vita, consapevoli che condividere è essenziale per costruire una società che non volti le spalle ai più fragili e che non li scarti.

Essere cristiani consapevoli significa per noi diventare lievito nella Chiesa in virtù della nostra adesione a una Associazione ecclesiale profondamente radicata nel tessuto parrocchiale e comunitario delle nostre Diocesi.

Per questo per la nostra 22esima Giornata nazionale abbiamo scelto come simbolo la pasta, il chicco di frumento che, se muore, cresce e dona vita. Con questa iniziativa ci piace pensare che essere nutrimento per il mondo diventi offrire un cofanetto di pasta anche a chi non ha pane, perché un dono d’amore può generare altro amore. E grazie alle offerte che raccoglieremo a seguito della generosità di chi vorrà incontrarci il 16 e 17 marzo nelle principali piazze d’Italia, presso i punti di offerta dedicati, potremo sostenere i tanti progetti dell’Associazione per abbracciare la sofferenza.

La Giornata nazionale

Per partecipare alla 22esima Giornata nazionale consulta il sito Unitalsi.it potrai conoscere in quali piazze troverai i punti di offerta Unitalsi.