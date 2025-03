Un volontario del Movimento per la Vita attraversa la Porta Santa di San Pietro l'8 marzo durante il pellegrinaggio giubilare - Cristian Gennari

O Dio Padre, creatore e amante della vita, Ti ringraziamo per averci donato Carlo Casini, fondatore del Movimento per la Vita, che ha fatto del servizio alla vita il centro del suo apostolato laicale e del suo impegno politico.

O Gesù, venuto per darci la vita in abbondanza, benedici i Centri di Aiuto alla Vita, le Case di Accoglienza, i servizi Sos Vita, il Progetto Gemma e le Culle per la vita, perché continuino a promuovere a tutti i livelli della società la cultura dell’accoglienza e dei diritti dell’uomo, portando avanti la tutela sociale della maternità e l’accoglienza della vita umana in ogni sua fase.

O Spirito Santo, Signore che dai la vita, suscita persone di ogni età che si spendano concretamente al servizio della vita umana, soprattutto quando è più fragile e vulnerabile; perché essa è sacra, creata dal Padre per un destino grande e bello; e perché una società giusta non si costruisce eliminando i nascituri indesiderati, gli anziani non più autonomi o i malati incurabili.

O Maria, Madre della Vita, aiutaci a rinnovare ancora una volta il nostro “sì” alla civiltà dell’amore, consapevoli che liberare le donne dai condizionamenti che le spingono a non dare alla luce il proprio figlio, è un principio di rinnovamento della società civile. Aiutaci a porre sempre al centro la dignità della persona, privilegiando chi è più debole, ricordandoci che il concepito rappresenta ogni uomo e donna che non conta, che non ha voce.

O Santa Teresa di Calcutta, presidente spirituale dei Movimenti per la Vita nel mondo, intercedi per noi.

Amen!

Per leggere il messaggio integrale del Papa al Movimento per la Vita CLICCA QUI

