I vescovi italiani: non esiste un “diritto a morire”, ma il diritto di essere curati
Dopo i numerosi interventi degli episcopati regionali e della stessa Presidenza nazionale, la Cei prende posizione nel dibattito sul suicidio assistito. E seguendo quel che sta dicendo Leone XIV definisce qual è la priorità assoluta, «uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire»
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November 26, 2026
«Non esiste un “diritto a morire”, ma il diritto di essere curati, assistiti e mai lasciati soli: la vera conquista di civiltà non è la soppressione della vita, ma la cura che allevia la sofferenza». È la posizione della Chiesa italiana nel dibattito sul fine vita quella che emerge con grande chiarezza dal comunicato finale dell’assemblea generale di Assisi. In capo a tre giorni di lavori e di confronti, la linea della Cei è espressa in modo inequivoco in un ampio passaggio del testo che sintetizza i lavori. «La dignità della persona non diminuisce con la malattia, con la fragilità o con la dipendenza dagli altri», si legge ancora nel comunicato, nel quale si aggiunge a proposito del prioritario “diritto di essere curati” – cuore del pensiero dei vescovi – che «c’è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire: quello delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e negli hospice, del sostegno alle famiglie e ai caregiver. È un ritardo che produce sofferenza, disuguaglianze e smarrimento».
A sostenere la presa di posizione dell’episcopato italiano le parole che sulla vita umana Leone XIV ha pronunciato in tutti i suoi viaggi apostolici, e in particolare in Francia: dal discorso a Lourdes il 27 settembre la Cei cita e fa proprio il «richiamo» su quella che il Santo Padre ha definito «“dignità inalienabile della persona umana”, ribadendo che “la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita”». I vescovi italiani «in quest’ottica hanno confermato l’impegno delle comunità ecclesiali accanto a chi soffre, perché nessuno sia lasciato solo e nessuno si senta un peso».
Dal febbraio 2025, con l’approvazione della prima legge regionale sul suicidio assistito (in Toscana), e poi lungo tutto il dibattito sul suicidio assistito e l’ipotesi di una legge nazionale – della quale la Cei non fa menzione –, confronto animato anche da Avvenire con numerosi contributi di bioeticisti, medici, giuristi, filosofi e teologi nello spazio sul quotidiano e online “Scegliere sulla vita”, la voce delle Conferenze episcopali regionali si è levata più volte per contestare puntualmente i provvedimenti locali (sinora Sardegna, Emilia-Romagna, Veneto e Umbria) o intervenire nel processo legislativo regionale per nuovi interventi regolamentari.
Un “magistero sulla vita” mai tanto corale, che non poteva certo non avere un’eco nell’assemblea Cei. Su un tema «nel quale la questione antropologica si manifesta oggi con maggiore evidenza» – spiega il documento conclusivo – la tre giorni nazionale dell’episcopato si è soffermata «con particolare attenzione» . Il comunicato finale dei lavori di Assisi mette in fila ben nove interventi regionali, più quello della Presidenza Cei («No a polarizzazioni o giochi al ribasso sul fine vita») del 19 febbraio 2025: «La dignità non finisce con la malattia o quando viene meno l’efficienza – si legge in quel primo intervento “fondativo” all’indomani della legge in Toscana –. Non si tratta di accanimento, ma di non smarrire l’umanità». Di qui in avanti è possibile leggere una linea coerente, che ha trovato la sua sintesi nei lavori assisani. «In questa linea – spiega il comunicato dell’assemblea riprendendo la nota della Presidenza di quasi due anni fa – si collocano i pronunciamenti delle Conferenze episcopali regionali, sollecitati dalle leggi e dalle proposte di legge regionali sul suicidio medicalmente assistito. L’Emilia Romagna (2024 e 2026) ha ribadito che procurare la morte “contrasta radicalmente con il valore della persona”; la Toscana (gennaio 2025) che “non c’è un ‘diritto di morire’ ma il diritto di essere curati”; la Sardegna (settembre 2025) che non è accettabile aiutare un malato a morire. La Campania, con la Nota pastorale “Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza” (dicembre 2025) e con una successiva nota (luglio 2026), ha distinto il lasciar morire nell’accompagnamento dal far morire attraverso un intervento intenzionale. Il Triveneto (settembre 2026) ha riaffermato che “non può sussistere un diritto a morire”; la Puglia, con l’esortazione “Per una cultura della cura e della dignità fino alla fine” (settembre 2026), ha chiesto che il tema non diventi terreno di scontro elettorale o ideologico. L’Umbria (ottobre 2026) ha ricordato che ciò che è legale non è necessariamente morale; la Sicilia (novembre 2026) che non esiste un diritto a ottenere la morte e che le risorse vanno destinate anzitutto alle cure palliative domiciliari. Da ultimo il Lazio, nel messaggio “Abitare le soglie delle fragilità” (novembre 2026), ha affermato che “la fragilità non è una diminuzione dell’umano, ma ne è una dimensione costitutiva”». «Nella differenza dei contesti e dei toni – sintetizza la nota che conclude l’assemblea Cei – emerge una visione condivisa, che trova luce nella Magnifica humanitas: “L’umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite” (n. 118)».
E proprio l’enciclica di papa Leone ispira esplicitamente il tema scelto dai vescovi per la 49ª Giornata nazionale per la vita: “Ogni vita è magnifica”. L’appuntamento, come tradizione, è per la prima domenica di febbraio, il 7 febbraio 2027. Avvenire, per l’occasione, uscirà con un’edizione speciale arricchita da un inserto dedicato alla Giornata.
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