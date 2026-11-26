I vescovi italiani: non esiste un “diritto a morire”, ma il diritto di essere curati

Francesco Ognibene di

Dopo i numerosi interventi degli episcopati regionali e della stessa Presidenza nazionale, la Cei prende posizione nel dibattito sul suicidio assistito. E seguendo quel che sta dicendo Leone XIV definisce qual è la priorità assoluta, «uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire»