Ho visto anch’io, lunedì sera, la puntata registrata da Corrado Augias con il cardinale Matteo Zuppi. Ho letto anch’io, in questi giorni, i tantissimi articoli e commenti lasciati dai lettori sui social. Ho provato tanta tenerezza per un una persona anziana che, innamorata della vita, è cosciente di doverle dire addio. La morte. Sempre lei, sempre là, brutta come la peste, antipatica e insopportabile. Non tanto la nostra ma quella delle persone a noi care, soprattutto se giovani o bambine.

La maggior parte della gente muore in famiglia o in ospedale senza che in città qualcuno se ne accorga. Ci sono poi uomini illustri, famosi, colti, ricchi, potenti la cui morte, o il modo di morire scelto o subito, contagia anche l’opinione pubblica. È il caso del dottor Augias. Lo ricordo qualche anno fa a Tv 2000, per una diretta sulla piccola Fortuna Loffredo, bambina di sei anni, stuprata e uccisa a Caivano, nel mio quartiere. Fu gentilissimo. A un cero punto mi disse: «Don Patriciello, io da ateo, le faccio i miei complimenti per quello che fa. Anzi, sono contento che ci sia la chiesa in certi luoghi dove nessuno vuole andare. E mi rammarico che la chiesa non sia più incisiva e autorevole come una volta». Gli risposi con un sorriso: «Dottore, lei fa di tutto per distruggerla, la chiesa, poi ha nostalgia di quando contava di più?». Ci salutammo con cordialità. Ci scambiammo i numeri del telefono. In occasione degli auguri, credo per il compleanno, rispose: «Che piacere mi fanno i suoi auguri, don Maurizio, tra l’altro in un periodo in cui ne ho particolarmente bisogno. Li prendo come una piccola benedizione. Grazie. Corrado Augias».

Non ho mai capito la ragione per cui essere credente, ateo o agnostico debba diventare motivo di orgoglio, di divisione, se non di vere e proprie offese tra i vari schieramenti. La cosa è più semplice di quanto pensiamo: se Dio c’è non saranno certamente gli atei a toglierlo di mezzo. Se non c’è, vuol dire che miliardi di credenti si sono illusi inutilmente. La scommessa di Pascal è sempre attuale. Intanto, però, brancoliamo tutti nel buio. Teniamoci per mano, allora, illuminiamoci a vicenda; ognuno condividendo il proprio sapere e le proprie scoperte, possiamo fare qualche passo in più. Augias, da uomo di cultura, invitava tutti a leggere e studiare. Nel farlo, andando a spulciare libri, confessioni, testamenti, diari, biografie, miracoli, vite dei santi, scoperte scientifiche, ci imbattiamo in una umanità divisa tra credenti e non credenti. La linea di demarcazione non è data da motivazioni scientifiche ma di fede. Per fede sono credente. Per fede sono ateo. Io appartengo alla prima schiera. Che volete, la mano invisibile di Dio la vedo dappertutto, perfino nella gallina che mi regala l’uovo e nel sole che mi sveglia la mattina. Un altro, invece, no. Si ferma all’uovo e alla luce. Nessun problema. Importante è stimarsi, volersi bene, essere onesti, solidali. Quando viaggio in aereo, però, sono contento che, nella cabina di comando, ci sia qualcuno che ne sappia più di me. Di lui mi fido. A lui mi affido. Che ci sia qualcuno che ne sappia più di me anche nella cabina di comando dell’Universo non mi infastidisce, né mi sminuisce. Al contrario, mi dà gioia.

Mentre scrivo, mi arriva un messaggio di un caro giovane:« Ho ritirato l’esame. Ho il cancro...». Debbo fermarmi. Mi viene un capogiro. La morte che torna a farsi avanti. Con la mente vado subito alla ricerca del migliore oncologo cui telefonare per strappare alla iena questo ragazzo. Aveva ragione Lutero: «Siamo solo dei poveri mendicanti». Lo sono. Lo siamo. Lo saremo sempre. Il cardinale Zuppi, ad Augias che gli chiedeva che cosa gli avrebbe detto se decidesse di ricorrere al suicidio assistito rispose: «La prenderei per mano». Bellissimo. Prendiamoci per mano. Facciamoci compagnia. Sosteniamoci. Chi ha ricevuto di più ricordi che ha il dovere di dare di più. Il vero problema non è tanto decidere se e come andarmene da questo mondo, la cosa che più mi inquieta è che nessuno, nello scaraventarmi in questo mondo, mi abbia chiesto il permesso. Su questo, credo, dobbiamo continuare a riflettere. Al caro dottor Augias invio, con tutto il cuore, la mia benedizione, ricordando come fu lui a trasformare in benedizione i miei saluti.