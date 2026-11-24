«Scegliamo di essere una società che non scarta nessuno, ma che cinge le spalle di chi è fragile. La grandezza di una comunità si misura dal modo in cui sa custodire la vita nella sua vulnerabilità». Si conclude così – dopo aver anche stigmatizzato il rischio di «un clima culturale legittimante» – il messaggio dei vescovi del Lazio sul fine vita, redatto durante l’ultima riunione della Conferenza episcopale regionale, a Villa Campitelli a Frascati.

E altrettanto indicativo è il titolo dato a questo messaggio, ovvero “Abitare le soglie delle fragilità”, in cui i presuli della Cel (presieduta dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, e di cui fanno parte gli ausiliari di Roma, i vescovi di tutte le diocesi del Lazio e gli abati ordinari delle abbazie territoriali della regione ecclesiastica) hanno messo a frutto il confronto sul tema del fine vita, tenuto conto del dibattito che ne sta scaturendo nella società civile e delle proposte di legge regionale sul suicidio assistito, che hanno già interessato anche il Lazio, con circa 13mila firme depositate all’inizio di ottobre in Consiglio regionale, a favore di “Liberi subito”, la proposta di legge regionale dell’Associazione Luca Coscioni sull’aiuto medico alla morte volontaria.

Il messaggio dei vescovi del Lazio è molto articolato, a partire dalla necessità dell’ascolto, del dialogo, di una riflessione condivisa, perché davanti alla sofferenza «non vi è spazio per le polarizzazioni, per le contrapposizioni politiche astratte o per le sentenze perentorie». La malattia non può essere considerata una sconfitta rispetto ai parametri (efficienza e produttività su tutti) dell’epoca attuale, ma – sottolineano i vescovi della Cel – è può entrare nell’esperienza di tutti: «Noi crediamo profondamente che la dignità di ogni vita umana sia un valore intrinseco e inviolabile, dal concepimento alla morte naturale, che non si spegne con l’avanzare degli anni o con l’insorgere della malattia. La fragilità non è una diminuzione dell’umano, ma ne è una dimensione costitutiva. Chi è gravemente malato non cessa mai di essere una persona, un volto unico e irripetibile, portatore di una chiamata alla relazione che attende solo di essere corrisposta».

Una convinzione mossa dalla fede, ma non disgiunta da quanto recita la Costituzione, che riconosce a tutti «pari dignità sociale» e tutela la salute. La dignità della vita umana, quindi, «non è estranea alla ragione di chi non crede» e la decisione di morire non riguarda soltanto chi la prende ma interroga la qualità delle cure che la comunità ha saputo offrire. «Si muore con dignità non quando la morte viene provocata, ma quando si percorre l’ultimo tratto del cammino sostenuti da legami di affetto e da cure attente e competenti», si rimarca nel messaggio, pur guardando «con trepidazione e rispetto» a chi, schiacciato dalla malattia, con l’angoscia di restare solo o di essere un peso per i familiari, chiede di porre fine alla propria vita.

«Eppure – argomenta il documento – indicare la morte come sola risposta vorrebbe dire, di fatto, rinunciare a ciò che più profondamente ci rende umani: farci prossimi all’altro e custodire il mistero della sua fragilità. Si muore con dignità non quando la morte viene provocata ma quando si percorre l’ultimo tratto del cammino sostenuti da legami di affetto e da cure attente e competenti».

I vescovi del Lazio esprimono poi «con franchezza» un’altra preoccupazione: «Quando una società comincia a considerare la morte procurata come una risposta normalizzata alla sofferenza, lo sguardo sulla fragilità lentamente cambia. Ciò che viene presentato come una possibilità offerta a pochi rischia di trasformarsi, per molti, in un'attesa silenziosa: l’anziano solo, il malato cronico, la persona con grave disabilità, chi sa di gravare sul tempo e sulle risorse dei propri cari possono giungere a sentire di dover giustificare il proprio desiderio di continuare a vivere. Nessuna norma lo imporrebbe; è sufficiente che ci sia un clima culturale legittimante».

Nel ribadire il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore («una conquista di civiltà di cui essere grati»), i vescovi chiedono espressamente di «non abbandonare mai il mantello della cura» e si rivolgono al Parlamento perché si assuma «la responsabilità di una legislazione organica, che rafforzi le cure palliative e il sostegno alle famiglie, tuteli la dignità della vita fragile e garantisca a tutti un accesso effettivo all’assistenza», e alle istituzioni nazionali e regionali, ancora per quanto concerne le cure palliative, perché proseguano « con coraggio su questa strada: con risorse certe e stabili, con percorsi semplici e tempestivi», ricordando che «come comunità ecclesiali vogliamo fare la nostra parte, con le strutture sanitarie di ispirazione cristiana, con le parrocchie e con il volontariato».