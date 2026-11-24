Nel 2022, in un podcast con Michael Anton, ex influente membro dell’Amministrazione Trump, Curtis Yarvin, ideologo anti-egualitario e anti-democratico, non si limita a teorizzare la fine della democrazia, ma ne detta il programma concretamente. Consiglia a Trump, in caso di vittoria, di dichiarare immediatamente uno “stato di eccezione”. Questa mossa aprirebbe tecnicamente la strada a una monarchia esecutiva. Colpisce la franchezza. Non è la deriva accidentale di un potere messo alle strette, è un piano enunciato con la precisione di chi conosce lo strumento che userà e ha consapevolezza delle conseguenze. Il fondamento culturale di queste espressioni è lo stesso di Peter Thiel: trasformare il nemico in «giustificazione dell’eccezione permanente (...) è sempre una scelta, mai una necessità». Yarvin fornisce la prova documentale di quella scelta. Ma per capire perché non si tratta solo della fantasia di un blogger, occorre risalire alla fonte comune e cioè l’opera del filosofo del diritto Carl Schmitt. «Sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione». È la prima frase della sua Teologia politica (1922). Il sovrano non si riconosce dalla posizione nell’organigramma costituzionale, ma dalla capacità di stabilire, quando nessuna norma può più prevederlo, che la situazione è abbastanza grave da sospendere le norme ordinarie. Un potere che si pone insieme dentro e fuori il diritto, perché tocca a lui deciderne la sospensione ma quella decisione non discende da nessuna legge precedente. Poche pagine dopo, Schmitt aggiunge un’osservazione che completa la prima: «Tutti i concetti pregnanti della moderna dottrina dello Stato – scrive – sono concetti teologici secolarizzati (…) l’eccezione ha per la giurisprudenza lo stesso significato che ha il miracolo per la teologia».

Il sovrano moderno eredita, secolarizzato, il posto di Dio che sospende le leggi di natura. Chi decide sull’eccezione riveste politicamente quello stesso ruolo. È il ruolo che Yarvin vorrebbe assegnare al neo-presidente eletto degli Usa, sciogliendolo da ogni vincolo normativo e costituzionale. Quel ruolo, in fondo, è già attivo. A giocarlo sono molte delle imprese della tecno-difesa di cui molto abbiamo scritto nelle precedenti puntate de La Monarchia della Paura . Oggi la domanda decisiva non è più soltanto “chi ha il potere di sospendere la legge in un’emergenza dichiarata?”, ma “chi ha il potere di dichiarare tale emergenza, prima ancora, che questa si manifesti?”. Il filosofo Giorgio Agamben ha dedicato a questo scivolamento il suo Stato di eccezione (2003). Leggiamo in apertura: «Quella sospensione dell’ordine giuridico che siamo abituati a considerare una misura provvisoria e straordinaria [sta] diventando sotto i nostri occhi un paradigma normale di governo». Non un’emergenza che si risolve tornando alla regola, ma «una soglia di indeterminazione fra democrazia e assolutismo». Non si tratta di un incidente della storia ma, come Agamben dimostra, un progetto perseguito da chi ha interesse a occupare la posizione del sovrano, ma senza portarne il nome e la responsabilità. Nelle pagine finali del libro, l’analisi si spinge su un terreno inquietante. Al centro del potere, scrive il filosofo, non c’è un contenuto ma un vuoto, uno spazio in cui «un’azione umana senza rapporto col diritto ha di fronte una norma senza rapporto con la vita». Eppure, quella macchina vuota «ha continuato a funzionare quasi senza interruzione a partire dalla Prima guerra mondiale, attraverso fascismo e nazionalsocialismo, fino ai nostri giorni». Funziona a prescindere da chi la aziona. È lo stesso argomento, con altro lessico, che avevamo già avanzato a proposito delle imprese della tecno-difesa. Un sistema che concentra la capacità di delineare il quadro cognitivo entro cui gli Stati percepiscono le minacce produce effetti antidemocratici indipendentemente dall’intenzione di chi lo gestisce. La struttura conta più delle intenzioni. Agamben spiega perché. La macchina dello stato di eccezione non ha bisogno di un tiranno. Le basta un vuoto, e qualcuno disposto a occuparlo. La sovranità definita da Schmitt non ha bisogno di territorio. Ha bisogno solo della capacità di decidere cosa costituisce una minaccia. E oggi quella capacità non risiede più negli Stati che dichiarano l’emergenza, ma nelle architetture private che la rendono visibile prima che qualcuno la dichiari. Michele Mezza lo scrive senza ambiguità in Guerre in codice : «Se lo Stato si identifica nella potestà di dichiarare la condizione di emergenza e fronteggiarla, come sosteneva Carl Schmitt, oggi assistiamo alla trasformazione di ogni relazione digitale in una permanente emergenza». La privatizzazione della forza, aggiunge Mezza, «è la conseguenza di una privatizzazione della governance degli apparati pubblici». Non è più lo Stato a decidere sull’eccezione. È chi gli fornisce gli occhi, le orecchie, gli strumenti di calcolo e la memoria.

Pensiamo al caso di Frontex; un caso classico che testimonia la dipendenza tecnologica europea da potenze straniere e quella “immunità dal controllo democratico” che abbiamo discusso nella puntata precedente. Ora possiamo definirla meglio. Si tratta dell’immunità di chi occupa la funzione sovrana senza doverne rispondere, perché nessuna Costituzione ha previsto che il potere di decidere sulla minaccia potesse essere ceduto a un fornitore esterno. Non è un colpo di Stato che mette fine alla democrazia. È una sostituzione lenta, che procede su due binari. Da una parte c’è chi la persegue apertamente, con la stessa franchezza con cui Yarvin l’ha suggerita a un futuro presidente. Dall’altra c’è chi la mette in pratica ogni giorno senza bisogno di annunciarla, perché esercita un potere che il diritto pubblico non ha ancora saputo nominare. Dal pensiero di Schmitt e Agamben, fino alla chiamata all’azione di Yarvin, il filo è lo stesso. È sovrano chi decide sull’eccezione. Chi è capace di sospendere il diritto. A cambiare è il luogo in cui quella decisione prende forma. Non è più soltanto nei palazzi del governo, dove la si può ancora proclamare e contestare, ma nelle infrastrutture private che stabiliscono, prima di chiunque altro, che cosa debba apparire come minaccia. Yarvin dichiara apertamente ciò che queste architetture realizzano in silenzio. Un potere che decide senza esserne responsabile. Che occupa il posto del sovrano senza prenderne il nome. Per questo la prima necessità, oggi, è quella di riconoscere tale potere e dargli un nome. Significherebbe riportarlo dentro il perimetro del diritto rendendolo visibile, quindi giudicabile e regolabile. Per provare a fare in modo che le democrazie tornino a decidere sulle proprie eccezioni, invece vedersele imposte.