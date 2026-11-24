La miopia non è solo un difetto della vista, ma ormai viene considerato una questione di salute pubblica. Perchè non è solo indossare occhiali o lenti a contatto, se aumenta e non viene affrontata nel giusto modo può creare problemi ben più gravi: dal distacco di retina, alla maculopatia, fino al glaucoma. È anche per questo che la miopia, un tempo considerata soprattutto un difetto della vista, oggi rappresenta una questione di salute pubblica. Per affrontare un problema destinato a diventare sempre più diffuso, nasce alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e all’ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola il nuovo centro europeo della miopia, non un semplice ambulatorio per la prescrizione degli occhiali, ma una struttura che riunirà prevenzione, diagnosi, controllo della progressione, trattamento delle complicanze e riabilitazione visiva. Un percorso articolato che accompagnerà i pazienti dall'infanzia all'età adulta, offrendo cure e soluzioni innovative anche in caso di comparsa delle complicanze.

«I dati epidemiologici e le proiezioni sulla miopia sono impressionanti - afferma Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione –. Dobbiamo essere quindi in grado di agire presto e investire in prevenzione e in ricerca. L’attività degli ambulatori del centro uropeo della miopia parte da subito, ma questa è solo la prima fase di un progetto più ampio, il Neurovision Lab, che già nel nome ingloba l’oggetto, cioè la vista, ma anche una nuova visione di fare sanità. La costruzione del Neurovision Lab inizierà nel 2027, grazie al supporto dell’Inail e alla collaborazione con la Regione Lazio, che lo ha inserito tra i progetti rilevanti del nuovo piano di investimenti sulla sanità regionale. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera 2029».

Stanislao Rizzo presenta il nuovo centro europeo di miopia. Foto Fondazione Gemelli

Il nuovo edificio sarà dotato di 20 ambulatori, 10 laboratori di ricerca, 4 sale operatorie e comprenderà il centro per la ipovisione; sarà un luogo dove clinica, ricerca, formazione ed educazione alla prevenzione coesisteranno in stretta contiguità. «Il tema della miopia sarà centrale nei prossimi anni e il Gemelli ha deciso di farsi carico del problema, affrontandolo e seguendolo lungo tutto un percorso che parte dall’età pediatrica, per arrivare all’età avanzata, monitorando e gestendo le eventuali complicanze – ricorda Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio -. Il Centro Europeo della Miopia è l’ennesimo esempio di come il Gemelli stia marcando un passo nuovo in tutti i settori e in tutte le specialità e come Regione Lazio non possiamo non esserne orgogliosi».

l Centro sarà attivato dal 1° dicembre negli spazi dell'Oculistica del Gemelli con i primi quattro ambulatori e laboratori di ricerca e presso l’Ospedale Isola Tiberina con un ambulatorio dedicato ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti con miopia elevata o complicata.

Alla presentazione del nuovo centro che si è svolta questa mattina nella hall del Policlinico Gemelli sono intervenuti Daniele Franco, presidente della Fondazione Gemelli, Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giuseppe Fioroni, Vicepresidente dell'Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Gemelli e Alessandro Sgambato, preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Da sinistra Fioroni, Franco Rocca, Beccalli, Sgambato, Gasbarrini alla presentazione del progetto. Foto Fondazione Gemelli

«Tutti abbiamo dato una mano per la realizzazione di questo progetto, ma se non ci fosse stato l’entusiasmo e l’immediata intuizione del Presidente Rocca non saremmo qui – riconosce Marcello Fiori, direttore generale Inail -.Poter contare su un centro d’eccellenza di livello nazionale ed europeo come questo è dunque molto importante. C’è poi il tema della prevenzione; sono tanti i problemi dell’apparato visivo legati a malattie professionali ed è un tema spesso sottovalutato. il Centro Europeo della Miopia per noi è un progetto importante, sul piano della cura e della ricerca. È un investimento che guarda al futuro e alla salute di milioni di persone». La miopia deve essere affrontata come «una malattia cronica ad alto impatto sanitario e sociale – ricorda Stanislao Rizzo –. Non basta prescrivere occhiali o lenti a contatto: dobbiamo intervenire precocemente, monitorare la progressione nel tempo e fare ricerca per ridurre le complicanze che, nei casi più gravi, possono portare alla perdita permanente della vista. L’uso diffuso e costante di computer, tablet e smartphone aumenta l’incidenza della miopia in età precoce e richiede nuove ricerche per comprendere come poter non solo correggere, ma curare e prevenire gli effetti più gravi».

Accanto all'assistenza, il nuovo Centro avrà una forte vocazione scientifica. Tra i primi filoni di ricerca ci sarà il confronto tra le diverse tecnologie delle lenti a defocus periferico, per capire quali siano più efficaci nel rallentare la miopia. Un secondo ambito riguarderà lo studio delle alterazioni della retina nei pazienti con miopia elevata, per individuare i segnali che possono anticipare lo sviluppo di complicanze. Sono già stati predisposti protocolli osservazionali dedicati all'evoluzione delle lesioni retiniche periferiche. Spazio anche all'intelligenza artificiale e agli smart glasses, gli occhiali intelligenti che possono aiutare le persone con grave riduzione della vista a leggere un cartello, riconoscere un oggetto o orientarsi in ambienti poco familiari. Un campo di ricerca che guarda non solo alla malattia, ma anche alla qualità della vita e all'autonomia dei pazienti. La collaborazione tra Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore e Thomas Jefferson University permetterà inoltre di sviluppare progetti che integrano oftalmologia, neuroscienze e analisi avanzata dei dati.