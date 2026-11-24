Un uomo violento resta un uomo, resta l’autista del bus, il collega seduto nella scrivania di fianco, il vicino di casa, un padre, un marito, un figlio. «Nei confronti dell’uomo autore di violenza c’è ancora veramente una tendenza a semplificare perché l’argomento è disturbante ci coinvolge un tutti, ci angoscia» spiega la criminologa clinica Francesca Garbarino. Da oltre vent’anni si occupa di uomini autori di violenza attraverso il Centro italiano per la promozione della mediazione, cooperativa pioniera nel settore che ha 15 sedi in Italia di cui è vicepresidente: «Lavorare con uomini autori di violenza non significa spostare l’attenzione dalle vittime o mettere sullo stesso piano chi ha commesso un reato e chi l’ha subito, significa fare prevenzione».

È in questa prospettiva che operano i Centri per uomini autori di violenza (Cuav): strutture che propongono percorsi trattamentali di responsabilizzazione e cambiamento a chi ha agito violenza o è a rischio di farlo. Nel settembre 2026, i centri registrati nell’elenco nazionale sono 148. Ci sono uomini che vengono indirizzati ai centri dall’autorità giudiziaria o i servizi territoriali, altri che arrivano dopo un’ammonizione del questore, un provvedimento preventivo per interrompere i comportamenti violenti. Esiste anche una quota di accessi spontanei. «Ho in mente un uomo che si è reso conto di aver superato il limite, di aver fatto cose che in altri casi sono state denunciate. Ha chiesto all’intelligenza artificiale ed è arrivato da noi», racconta Daniele Casale, psicologo e operatore del Cuav Andrea della Fondazione Somaschi, a Milano.

Il primo passaggio del lavoro è riconoscere la violenza, senza cercare attenuanti. «La violenza è una soluzione facile ed efficace a una situazione scomoda», osserva Casale. Segue l’analisi dell’approccio alle relazioni, del modo di interpretare i conflitti, della gestione delle emozioni, del rapporto con il potere e con i limiti degli altri. «C’è un rischio molto alto che persone cresciute in un contesto violento, una volta diventate adulte, siano più predisposte ad agire violenza», spiega Garbarino citando il concetto di «apprendimento della violenza» teorizzato dal sociologo Lonnie Atkins.

Per decostruire i modelli di comportamento violento nei Cuav il percorso si struttura attraverso il confronto con altri uomini, mediato dagli educatori. «Quando si trovano all’interno di una stanza, si guardano in faccia e si aprono, si mostrano vulnerabili, raccontano le loro storie, i momenti in cui sono stati tristi, spaventati, confusi e anche arrabbiati, è l’atto stesso di raccontare queste cose che contrasta la gabbia dello stereotipo», precisa Casale. Esporsi, condividere le proprie difficoltà, riconoscere le emozioni e le proprie reazioni sono modi per affrontare il modello di mascolinità che alimenta comportamenti violenti.

Il cambiamento, però, non si misura soltanto dalle parole dette durante gli incontri, ma sull’impatto nella quotidianità. Per farlo, i centri lavorano in rete con i servizi sociali e per le dipendenze, i centri antiviolenza, autorità giudiziaria. Il monitoraggio condiviso serve a individuare i fattori di rischio e a intervenire prima che si verifichino nuove violenze. Garbarino riferisce che, nei programmi trattamentali del Cipm, la recidiva si attesta intorno al 2-3%, ma il dato più interessante consiste nel fatto che molti uomini restano in contatto con i Cuav anche al termine dei percorsi. «Gli uomini vogliono restare agganciati perché si rendono conto di aver trovato uno spazio che non hanno mai avuto e di cui avrebbero avuto bisogno» conclude Casale.

Lavorare con uomini autori di violenza non significa offrire una scorciatoia per sottrarsi alle responsabilità, né sostituire gli strumenti di tutela delle donne o le conseguenze penali dei reati commessi. Secondo Garbarino i Cuav sono «uno strumento a disposizione di tutti, un anticorpo culturale, una forma di educazione etica».