Le eccellenze alimentari tipiche rischiano di aprire una nuova faglia transatlantica fra Europa e Stati Uniti. Parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, asiago, gorgonzola, ma anche feta, champagne e porto: le indicazioni geografiche protette dell’Ue Dop e Igp, che legano i prodotti al luogo e alle modalità di produzione, sono derubricati a meri “nomi comuni” dalla riforma della politica agricola su cui è al lavoro l’amministrazione di Donald Trump. Si tratta di un «uso improprio» che «sminuisce il valore delle indicazioni geografiche», hanno messo nero su bianco 12 governi Ue coordinati dall’Italia alla riunione dei ministri dell’Agricoltura di lunedì a Bruxelles: tra i sostenitori del documento congiunto, oltre al nostro Paese, Francia, Spagna, Polonia, Grecia, Cipro, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia e Ungheria. Tra le priorità dell’Ue quando negozia accordi commerciali con Paesi terzi rientra la tutela delle denominazioni protette sui mercati esteri, come avvenuto ad esempio di recente con il trattato di libero scambio concluso con l’Australia. Al contrario, gli Usa considerano molte di queste denominazioni come nomi generici liberamente utilizzabili, consentendo anche ai produttori che non rispettano i disciplinari europei di utilizzarle sulle proprie etichette. Tali imitazioni avrebbero vita facile a competere con gli originali Ue sui mercati internazionali.

«È necessario mantenere saldo il rispetto delle regole condivise sulla proprietà intellettuale ed evitare che prodotti simbolo delle nostre filiere vengano trattati come semplici nomi comuni», ha affermato in una nota il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il titolare del Masaf ha ricordato che Washington applica già questa linea in alcuni accordi commerciali, «compromettendo definitivamente la protezione delle denominazioni, creando un pericoloso precedente e interferendo con le intese» parallelamente negoziate dall’Ue, dal Mercosur già firmato alle trattative con Thailandia, Malesia e India. A febbraio, infatti, un accordo tra Usa e Argentina ha creato le condizioni per la vendita nei supermercati del Paese sudamericano di prodotti “made in Usa” ed etichettati come pecorino e feta, benché queste siano inserite tra le oltre 300 indicazioni geografiche protette tutelate dal trattato commerciale Ue-Mercosur in vigore dalla scorsa primavera.

A queste criticità, si aggiunge il fatto che l’Icann, l’ente che assegna i nomi di dominio su Internet, ha aperto all’attribuzione di indirizzi come .asiago, .gorgonzola o .champagne. «Tutto ciò desta forte preoccupazione e forte allarme», si legge nel testo discusso al termine della riunione di oggi a Bruxelles, con i 12 governi che chiedono all’Ue una strategia capace di coniugare «un’efficace protezione giuridica con campagne di sensibilizzazione, cooperazione tecnica e sostegno ai Paesi terzi, promuovendo le indicazioni geografiche come strumenti di tutela della proprietà intellettuale, capaci di proteggere i nomi dei prodotti, valorizzare le produzioni locali e favorire lo sviluppo sostenibile dei territori». Sulla stessa linea anche Coldiretti, secondo cui «il tentativo degli Stati Uniti di declassare le denominazioni d’origine europee a nomi comuni rappresenta un attacco all’identità del nostro agroalimentare e al lavoro degli agricoltori. Con il valore dell’agropirateria che sottrae già 120 miliardi all'economia nazionale, Bruxelles deve difendere senza ambiguità Dop e Igp dalle pressioni delle multinazionali».