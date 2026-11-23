La corsa all'intelligenza artificiale, in campo militare, non è più un duopolio rigido tra Stati Uniti e Cina, ma sta evolvendo verso un sistema multipolare, sempre più frammentato (e inquietante), con diversi attori che si affacciano sulla scena in maniera aggressiva. E a fare la parte del leone sono i Paesi impegnati direttamente in un conflitto. Secondo uno studio pubblicato dal sito di analisi Modern Diplomacy, che ha redatto una classifica degli Stati più impegnati nell’uso di sistemi automatici, la guerra oggi è il più potente acceleratore nell’implementazione dell’IA. Quattro dei primi cinque Paesi (Ucraina, Israele, Russia e, tramite l'Iran, gli Stati Uniti) utilizzano l'intelligenza artificiale in combattimento.

Chatham House. Si può definirla come la “sovranizzazione” della corsa ai sistemi di IA, la "Sovereign AI". In cosa consiste? È la volontà di costruire capacità di calcolo, modelli, dati e filiere nazionali per evitare vulnerabilità esterne in caso di crisi, sanzioni o interruzioni delle catene di approvvigionamento. “ Un’altra tendenza che si sta affermando sempre più prepotentemente è catturata dal think tank. Si può definirla come la “sovranizzazione” della corsa ai sistemi di IA, la "Sovereign AI". In cosa consiste? È la volontà di costruire capacità di calcolo, modelli, dati e filiere nazionali per evitare vulnerabilità esterne in caso di crisi, sanzioni o interruzioni delle catene di approvvigionamento. “ Con il deteriorarsi dell'ordine di sicurezza globale, i Paesi di tutto il mondo sono sempre più preoccupati che un'eccessiva dipendenza per le tecnologie cruciali come l'IA rappresenti una fonte di seria vulnerabilità. Questa paura ha spinto un numero crescente di Paesi a cercare alternative con maggiore urgenza ”. Una corsa che si traduce nel boom delle tecnologie dual-use — prodotti, software, materiali o conoscenze sviluppati originariamente per scopi civili o commerciali, ma che possono essere impiegati anche in ambito militare — e della difesa, alimentato da capitali privati record (oltre 48 miliardi di dollari di investimenti privati nella difesa nel 2025 e oltre 7,7 miliardi per startup defence tech tra Stati Uniti ed Europa nei primi dieci mesi dello stesso anno).

Altra dinamica sempre più strutturata è il “predominio dei droni”. “Nella maggior parte dei bilanci, la voce di spesa più consistente per l'IA è destinata ai sistemi senza pilota, non al software. Questo rende l'autonomia, e non l'IA generativa, il vero centro di gravità della corsa all'IA in ambito militare”.

Il terzo, quarto e quinto posto sono occupati rispettivamente da Ucraina, Israele e Russia. Vale a dire Paesi direttamente impegnati in un conflitto. Secondo Chatham House, “l'Ucraina è stata definita un "laboratorio di guerra basato sull'intelligenza artificiale", dato che sia l'Ucraina che la Russia stanno impiegando sempre più soluzioni basate sull'IA nei processi decisionali o intensificando le operazioni con i droni, che hanno rappresentato un aspetto determinante del conflitto in corso dal 2022”. Anche Israele sta “datizzando” le ondate di conflitti nei quali è impegnato. Per Modern Diplomacy, Israele ha utilizzato l'intelligenza artificiale su larga scala in due guerre in tre anni. Nel luglio 2026, il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha annunciato una nuova struttura dello Stato Maggiore per la robotica, i droni e l'intelligenza artificiale. È stata istituita una direzione nazionale per l'IA. L'utilizzo di questi sistemi rimane oggetto di controversie legali ed etiche.