IA militare e droni: quali sono i Paesi che investono di più nella guerra del futuro
di Luca Miele
Non più solo Usa e Cina. Secondo gli analisti "i conflitti in corso oggi sono i più potenti acceleratori nell’implementazione dell’automazione avanzata"
3 min di lettura
November 23, 2026
La corsa all'intelligenza artificiale, in campo militare, non è più un duopolio rigido tra Stati Uniti e Cina, ma sta evolvendo verso un sistema multipolare, sempre più frammentato (e inquietante), con diversi attori che si affacciano sulla scena in maniera aggressiva. E a fare la parte del leone sono i Paesi impegnati direttamente in un conflitto. Secondo uno studio pubblicato dal sito di analisi Modern Diplomacy, che ha redatto una classifica degli Stati più impegnati nell’uso di sistemi automatici, la guerra oggi è il più potente acceleratore nell’implementazione dell’IA. Quattro dei primi cinque Paesi (Ucraina, Israele, Russia e, tramite l'Iran, gli Stati Uniti) utilizzano l'intelligenza artificiale in combattimento.
Un’altra tendenza che si sta affermando sempre più prepotentemente è catturata dal think tank Chatham House. Si può definirla come la “sovranizzazione” della corsa ai sistemi di IA, la "Sovereign AI". In cosa consiste? È la volontà di costruire capacità di calcolo, modelli, dati e filiere nazionali per evitare vulnerabilità esterne in caso di crisi, sanzioni o interruzioni delle catene di approvvigionamento. “Con il deteriorarsi dell'ordine di sicurezza globale, i Paesi di tutto il mondo sono sempre più preoccupati che un'eccessiva dipendenza per le tecnologie cruciali come l'IA rappresenti una fonte di seria vulnerabilità. Questa paura ha spinto un numero crescente di Paesi a cercare alternative con maggiore urgenza”. Una corsa che si traduce nel boom delle tecnologie dual-use — prodotti, software, materiali o conoscenze sviluppati originariamente per scopi civili o commerciali, ma che possono essere impiegati anche in ambito militare — e della difesa, alimentato da capitali privati record (oltre 48 miliardi di dollari di investimenti privati nella difesa nel 2025 e oltre 7,7 miliardi per startup defence tech tra Stati Uniti ed Europa nei primi dieci mesi dello stesso anno).
Altra dinamica sempre più strutturata è il “predominio dei droni”. “Nella maggior parte dei bilanci, la voce di spesa più consistente per l'IA è destinata ai sistemi senza pilota, non al software. Questo rende l'autonomia, e non l'IA generativa, il vero centro di gravità della corsa all'IA in ambito militare”.
Quali sono allora i Paesi che si classificano nelle prime posizioni nella corsa all’IA? Il primato (indiscusso) spetta agli Stati Uniti. La dimensione dell’impegno economico cattura “l’aggressività” statunitense. Nell'anno fiscale 2026 per la prima volta è apparsa una voce di bilancio specifica per l'intelligenza artificiale, pari a 13,4 miliardi di dollari. Per il prossimo anno, si legge su Modern Diplomacy, “il Pentagono sta cercando di ottenere circa 29,5 miliardi di dollari nell'ambito di un'iniziativa denominata "AI Arsenal" per centri dati e infrastrutture di supercalcolo dedicate all'IA. Ciò include una voce di bilancio di 4,2 miliardi di dollari per le infrastrutture sovrane di IA, la cui approvazione dipende da una manovra finanziaria al Congresso”. Segue la Cina, la cui spesa resta, però, opaca. Secondo gli analisti, il sistema cinese è caratterizzato dalla dottrina della "fusione civile-militare": le aziende private sono tenute a contribuire direttamente all'autosufficienza tecnologica nazionale, un obiettivo che ha acquisito ulteriore slancio a fronte della crescente concorrenza degli Stati Uniti e dei loro alleati.
Il terzo, quarto e quinto posto sono occupati rispettivamente da Ucraina, Israele e Russia. Vale a dire Paesi direttamente impegnati in un conflitto. Secondo Chatham House, “l'Ucraina è stata definita un "laboratorio di guerra basato sull'intelligenza artificiale", dato che sia l'Ucraina che la Russia stanno impiegando sempre più soluzioni basate sull'IA nei processi decisionali o intensificando le operazioni con i droni, che hanno rappresentato un aspetto determinante del conflitto in corso dal 2022”. Anche Israele sta “datizzando” le ondate di conflitti nei quali è impegnato. Per Modern Diplomacy, Israele ha utilizzato l'intelligenza artificiale su larga scala in due guerre in tre anni. Nel luglio 2026, il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha annunciato una nuova struttura dello Stato Maggiore per la robotica, i droni e l'intelligenza artificiale. È stata istituita una direzione nazionale per l'IA. L'utilizzo di questi sistemi rimane oggetto di controversie legali ed etiche.
I problemi etici sollevati dall’implementazione dell’IA sono molteplici. Perché l’automazione avanzata ridisegna il modo stesso di fare la guerra. L'adozione dell'intelligenza artificiale comporta, prima di ogni altra cosa, la compressione drastica dei tempi decisionali, riducendo il margine per la verifica umana e aumentando il rischio di escalation accidentali. Un secondo pericolo critico riguarda l'affidabilità tecnica: gli algoritmi possono subire "allucinazioni", soffrire di bias nei dati o essere ingannati da contromisure avversarie, portando a errori fatali nell'identificazione dei bersagli. Sul piano etico e giuridico, la delega dell'uso della forza a sistemi autonomi smaschera un grave vuoto di responsabilità rispetto al diritto internazionale umanitario e alla distinzione tra combattenti e civili. L'abbassamento dei costi e della barriera d'ingresso tramite droni autonomi a basso costo favorisce infine la proliferazione asimmetrica, rendendo tecnologie letali accessibili anche ad attori non statali. La guerra, come dimostrano i raid di droni contro le navi russe in Libia - può arrivare ovunque.
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