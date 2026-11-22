I somari mi stanno simpatici. L’asino infatti, in quanto protagonista del presepe e del romanzo latino di Apuleio, dell’entrata in Gerusalemme di Gesù e del salvataggio del mio bisnonno nelle trincee della prima guerra mondiale, mi suscita simpatia. Lui. Anche i somari a scuola in genere sono più simpatici dei perfettini. Ma vedere che a Roma c’è gente in fila per mormorare a un somaro in bronzo dorato le proprie “confessioni” mi fa sorgere qualche domanda.

È compito dell’arte (l’opera è di Marina Abramovic commissionata da Fendi) aprire domande e questioni. Poi però bisogna porsele davvero le domande. E mi domando appunto se questo gesto a metà tra idolatria e segno di sconfinata solitudine, se questo gesto offerto dal mondo ricco e glamour e a portata di foto social, sia un gesto che davvero interpreta il nostro tempo, se davvero ne ascolta il grido, pur celato a volte in mormorio, o ne ottunde i sensi, li distrae e ne offusca le possibili visioni. L’opera della Abramovic ha una lunga genesi e ragioni che gli specialisti indagano. Di certo appartiene a quel genere di opere che sembrano facciano cose ovvie le quali però diventano eccezionali grazie al contesto e alla spinta comunicativa, sulla scia di quanto ben oltre un secolo fa fece il celebre orinatoio di Duchamps. Ma appunto va accettata la provocazione e le domande che ne sorgono. Proporre un idolo mite ( l’asino è dorato) che come dice la Bibbia non ha occhi né orecchie – e quindi pone in una finta relazione – non è forse il parallelo “artistico” del proporre una chat-box come termine di colloquio ? Il somaro ha un silenzio apparentemente eloquente, la chat-box un linguaggio apparentemente umano, ma sono entrambi oggetti, non soggetti. Possono allora funzionare da simboli, ma di cosa? Da quale tradizione vengono? Quali aspirazioni e visioni raffigurano?

Un conto è parlare con una statua dorata inventata per un evento artistico, sotto i flash e per effetto di un cospicuo battage pubblicitario, un conto è mormorare davanti a un crocifisso o a una statua di madre Teresa di Calcutta. O forse siamo dinnanzi a una perversione finale e fatale della psicanalisi: il somaro muto si rivela miglior terapeuta ? O ancora: la nostra epoca sa proporre alla solitudine solo nuovi idoli che non parlano e non odono? O dobbiamo vedere nell’arguto gesto della Abramovic, come in altri casi, la domanda quasi disperante di dare spazio a una dimensione di preghiera, di ascolto interiore?

Insomma, forse si vuole fare spazio per incontri inconsueti, a causa della nostalgia di incontri reali, ordinari, ma significativi. Mormorare a un somaro dorato è più forte che parlare con tuo figlio o col collega ? È compito dell’arte creare questi spazi, visto che altri soggetti lo fanno di meno ? A giudicare dai viaggi papali e dalla condivisione di gesti e simboli sacri nei grandi eventi, non solo sportivi, direi che la domanda di sacro è ovunque, come ha mostrato anche il fiorire dell’VIII centenario di san Francesco. Dunque forse è che gli artisti (e i loro finanziatori) si pongono – anche sfidando incomprensioni e ridicolo – come sacerdoti di una specie di (ricca) religione a loro immagine e somiglianza ? Fautori di un “sacro” senza divinità ma abitato da nuove icone e idoli ? Le domande sono tante ed è merito degli artisti farle sorgere. Ma occorre capirle e poi rispondere, ciascuno seriamente per sé. Per questo non mi vedrete mai seduto a mormorare al pur simpatico somaro della Abramovic e della Fendi. Magari passando farò il suo verso, dal fondo della mia vasta somaraggine, per vedere se risponde.