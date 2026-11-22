La pace fittizia che è stata inscenata a Shenzhen è stata la quintessenza delle contraddizioni di superpotenze che ormai assumono sempre più le fattezze della prepotenza. In primo luogo, non possiamo far passare in cavalleria il fatto che siamo dinanzi a tre membri permanenti con diritto di veto del Consiglio di sicurezza, che in linea di principio non avrebbero alcun bisogno di incontrarsi in capo al mondo, pur nel contesto di una conferenza internazionale come l’Apec (la Cooperazione Economica Asia-Pacifico), per accordarsi su questioni internazionali di primaria grandezza, che hanno a che fare con la sicurezza mondiale. C’è un indirizzo preciso, ed è quello del Palazzo di Vetro, affacciato sull’East River, a New York sulla First Avenue, tra la 42ª e la 48ª strada. È un edificio a disposizione, sempre che lo si intenda utilizzare come sede legale e legittima per collaborazioni leali e reali. In secondo luogo, abbiamo ascoltato annunci altisonanti di pace mondiale mentre almeno due componenti del terzetto sono nel bel mezzo di operazioni militari, in flagrante violazione di ogni principio di sicurezza collettiva e di rispetto della sovranità di Paesi membri delle Nazioni Unite. La Russia in Ucraina, gli Stati Uniti contro l’Iran hanno uno strano modo di interpretare il ruolo di grandi pacificatori. In ogni caso, non mi pare che siano nelle condizioni migliori per poter dare lezioni al resto del mondo. In terzo luogo, al Vertice di Shenzhen è stato evocato il tema cruciale della sicurezza nucleare. È sicuramente di notevole importanza che, nell’attuale situazione di estrema tensione nelle relazioni internazionali, le tre maggiori potenze nucleari abbiano ribadito che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta». Si tratta di una conferma della formula adottata, in origine, nel 1985 da Reagan e Gorbaciov e successivamente sottoscritta, nel gennaio 2022, dai cinque Stati dotati di armi nucleari riconosciuti dal Trattato di non proliferazione.

La triade farebbe però molto meglio a rispettare gli ulteriori impegni presi con la firma del Trattato di non proliferazione del 1968 che, nel concedere loro lo status di potenze nucleari militari legittime, include anche precisi obblighi verso il disarmo nucleare. Inoltre, per quanto riguarda Russia e Stati Uniti, non si può tacere sul fatto che abbiano lasciato scadere praticamente tutti i trattati e gli strumenti pattizi per la limitazione delle armi nucleari, a cominciare dal cosiddetto New Start (nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche), che è scaduto nel febbraio del 2026. Inoltre, nessuno dei membri di questo improbabile triumvirato ha deciso di sottoscrivere il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, proposto nel 2017 ed entrato in vigore nel 2021 (ora con 96 firmatari e 75 Stati parti). Un trattato che non è stato mai nemmeno considerato come plausibile dalle superpotenze, e al quale nessuno dei Paesi membri della Nato ha riservato la minima considerazione, almeno come strada alternativa verso l’opzione zero. Trump è giunto persino a sostenere che l’attacco all’Iran rientri nell’impegno contro la proliferazione nucleare, di cui Teheran è parte, sorvolando sul fatto che Tel Aviv non ha mai sottoscritto il Tnp e possiede, secondo gli organismi che studiano gli armamenti (come il Sipri di Stoccolma), 90 testate nucleari non dichiarate.

Come se non bastasse, mentre nella dichiarazione finale di Shenzhen si fa stato dell’importanza della riforma delle Nazioni Unite affinché possano adempiere alla loro missione fondamentale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutte e tre si sono trovati d’accordo nell’ammonire e delegittimare la Corte penale internazionale, che è proprio uno degli organi fondamentali a garanzia della vigenza del diritto, nell’ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto di Roma. Infine, nel convergere sulla necessità di aumentare e stabilizzare la produzione e l’approvvigionamento di prodotti petroliferi raffinati (per contenere i prezzi sul mercato mondiale), i tre leader hanno totalmente ignorato (men che meno ipotizzato di parteciparvi) la Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si stava svolgendo ad Antalya in Turchia. Insomma, un Festival dell’ipocrisia e delle contraddizioni, con attenuanti generiche per la Cina, che quantomeno non si avventura (per ora) in operazioni di aggressione militare all’estero, pur esercitando forme di coercizione economica. La responsabilità politica globale richiederebbe assai di più.