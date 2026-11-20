Mentre a Wall Street va in scena la più grande quotazione di sempre, quella di Anthropic, anche la società italiana quotata a New York Bending Spoons ha messo a segno un'operazione di dimensioni rilevanti. Il piccolo colosso del digitale fondato a Milano ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Mailchimp, la piattaforma di automazione dell'email marketing per aziende, da Intuit per un valore di 3,68 miliardi di dollari.

Nell'ambito della transazione interamente in denaro, Intuit investirà 368 milioni di dollari dei propri proventi in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. L'acquisizione, incluso l'investimento, è soggetta alle consuete condizioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari. In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Bending Spoons, la società acquisirà l'attività di Mailchimp mediante l'acquisto del 100% di The Rocket Science Group, Llc e di altre attività e passività relative a Mailchimp.

La transazione dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2027, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. «Mailchimp è un brand di grande rilievo, costruito nel corso di due decenni di trasformazione del settore dell'email marketing e di ridefinizione delle modalità con cui le aziende fanno crescere il proprio pubblico», ha commentato Luca Ferrari, ceo e co-fondatore di Bending Spoons. «Mailchimp ha aiutato milioni di imprese a crescere e ad acquisire clienti grazie all'automazione dell'email marketing. Siamo grati al team di Mailchimp per ciò che ha costruito e per l'impatto che ha avuto sui clienti e su Intuit», ha dichiarato Jack Tam, vice presidente di Intuit.