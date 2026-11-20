Il Trilaterale non è stato una nuova Yalta in cui spartirsi le zone di influenza nel mondo, eppure ha mostrato un provvisorio spostamento degli equilibri mondiali, di cui potranno avvantaggiarsi Cina e Russia

Xi Jinping seduto in posizione centrale all’enorme tavolo circolare ha dato fin dal primo momento la corretta impressione: il leader cinese non solo era il padrone di casa, si è dimostrato anche il leader con maggiori ambizioni e quello, per dirla con la terminologia cara a Donald Trump, in possesso delle carte migliori. Un vertice dei tre capi di Stato di Cina, Stati Uniti e Russia non si era mai tenuto. Il precedente più vicino fu l’incontro dei cinque Paesi del Consiglio di sicurezza dell’Onu al livello più alto, nel settembre 2000 a New York. C’era già Vladimir Putin; con lui Bill Clinton, Jiang Zemin, Tony Blair e Jacques Chirac. Guardando un lustro in avanti, è plausibile immaginare che si ritroverà ancora al potere solo il presidente dell’Impero di mezzo. Stando al presente, qualche risultato lo ha raccolto anche lo zar del Cremlino, ma con un importante indebolimento sul fronte ucraino. Per il capo della Casa Bianca, da gennaio “anatra zoppa” di fronte a un Congresso controllato dai democratici, gli ultimi colpi di una diplomazia personale di potenza che non gli ha regalato i risultati sperati.

A leggere il comunicato, l’ordine internazionale liberale, malgrado la presenza del suo principale paladino fino a ora, sembra ormai sepolto. Una riforma delle Nazioni Unite guidata dai Paesi che stanno violando la sua carta fondamentale su vari fronti; un monito contro la giustizia transnazionale e una richiesta di immunità per le violazioni più gravi rispetto alla giurisdizione della Corte penale dell’Aja; più petrolio per gli amici, che significa ulteriore alleggerimento delle sanzioni verso la Russia. Fin qui Pechino guida l’agenda e mette le sue linee rosse – ne ha tracciata una anche su Taiwan con Washington –, mentre Putin incassa volentieri, visto che è sotto mandato di arresto dalla Cpi per la presunta deportazione di bambini ucraini e vuole tornare a vendere la propria energia senza vincoli.

Tuttavia, nel quarto punto, caro a Xi, si può leggere uno stop implicito alla strategia dell’uomo forte di Mosca. Un conflitto nucleare non può essere vinto e non deve mai essere combattuto, hanno concordato di affermare congiuntamente i tre leader. Facile pensare che sia stata soprattutto Pechino a spingere per riprendere la formula usata nel 2022 in sede Onu dai cinque Grandi e poi ancora nel 2025. Questo significa che qualsiasi cosa accada sul fronte di Kiev, Putin non potrà usare la minaccia della risposta atomica, o che se la userà ancora sarà un’arma spuntata e non credibile. Anche un solo ordigno tattico fatto detonare sul campo di battaglia gli alienerebbe il sostegno cinese e di tanti Paesi non allineati che stando al seguito di Pechino non hanno mai criticato apertamente l’invasione condotta dalla Russia. Un’eventualità che il Cremlino non può permettersi.

Nel chiuso del palazzo di Shenzhen, dove i tre uomini più potenti del mondo hanno parlato per un’ora e mezza, sono stati affrontati anche i dossier ucraino e iraniano, diversamente interpretati dai partecipanti. Il mancato riferimento nel resoconto ufficiale dice le intuibili divergenze su come cercare di mettere fine alle ostilità, anche se Trump non ha mancato in precedenza di definire Putin «mio amico».

Non sembra destinato a ripetersi un vertice di questo tipo, ristretto alle tre personalità che l’hanno animato ieri. A Xi è bastato per mostrare il suo ruolo di moderatore e porre un ulteriore mattone alla costruzione di un’egemonia cinese sul lungo periodo. Lo scandalo delle esportazioni di chip Nvidia in Cina grazie alla presunta spia di Pechino che avrebbe irretito il capo dell’azienda Jensen Huang prudentemente non sarà stato nemmeno evocato. E questo dice della debolezza americana in questo momento, nel quale la Casa Bianca deve trovare una via d’uscita dalla crisi con Teheran e non può farlo con l’opposizione degli altri due interlocutori.

In definitiva, non è stato una nuova Yalta in cui spartirsi le zone di influenza nel mondo, eppure il summit di Shenzhen ha mostrato un provvisorio spostamento degli equilibri mondiali, di cui potranno avvantaggiarsi Cina e Russia. Non una buona notizia per l’Europa, che nelle stesse ore a Berlino tentava di difendere l’Ucraina dall’essere svenduta e di tutelare il ruolo della Corte penale internazionale senza la tradizionale sponda di Washington. Saranno due lunghi anni in attesa del successore di Trump.