Prosegue la raccolta di firme per supportare la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la pace 2027, attraverso una istituzione educativa che ne garantisca i diritti all’istruzione, alla serenità e al gioco. Le firme sono arrivate attraverso la mail dedicata petizione.gaza@avvenire.it: in tutto circa 23mila. Ora è tempo di tirare le fila: simbolicamente oggi, nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il professore e filosofo Eugenio Mazzarella ufficializzerà la candidatura al Comitato per il Nobel di Oslo.

«Per piacere mettete una firma, / per favore, uomini di tutta la terra/ firmate, vi prego, perché il fuoco non bruci i bambini/ e possano sempre mangiare lo zucchero » – ce lo chiede la bambina di Hiroshima di una poesia di Nâzim Hikmet del 1956, ispirata a una piccola, Sadako Sasaki, morta un anno prima, nel 1955, di leucemia, per le radiazioni subite nel 1945 quando la Bomba fu sganciata sulla città. “Effetto collaterale” di una guerra da finire a qualsiasi costo, anche quell’innominabile costo. Hikmet la fa morire a sette anni, al momento dell’esplosione, l’età che continuerà ad avere per sempre nell’eterno presente da cui ci parla nei suoi versi. Una bambina che bussa « alla porta di tutte le scale/ma nessuno [la] vede, perché i bambini morti nessuno riesce a vederli […] Apritemi, vi prego non per me/ perché a me non occorre né il pane né il riso, / non chiedo neanche lo zucchero, io, / a un bambino bruciato come una foglia secca non serve ».

Per favore mettete una firma alla proposta per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, ci chiede la bambina di Hiroshima di Hikmet. Perché i bambini di Gaza, quelli ancora vivi, possano ancora «mangiare lo zucchero», avere da vivi il sogno di vivere, un desiderio di crescere, studiare, guardare i figli, quando li avranno, tornare a casa senza paura con i libri sottobraccio, prima di giocare nei cortili. Questo premio lo chiede per loro, non per quelli che sono stati uccisi, perché a quelli bruciati, fatti polvere prima della polvere sotto i detriti delle loro case, non serve più niente. Serve forse solo alla nostra dignità per tornare ad essere uomini, a non ucciderli più per le nostre guerre. Le guerre dei grandi, che non sono mai le guerre dei bambini. I bambini la guerra non l’hanno nel cuore: il cuore glielo toglie, glielo brucia, glielo fa smettere di battere.

La bambina di Hiroshima, bruciata nel sangue nel ’45 prima di morirne di leucemia qualche anno dopo, cui Hikmet dà voce, ci chiede di firmare questa candidatura per il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, non solo per loro, ma per tutta l’infanzia che la guerra ha spento, e che continuerà a spegnere, se non saremo capaci sull’onda di un’indignazione morale che si faccia diplomazia dei popoli, dal basso, in Italia, in Europa, per la pace, perché l’infanzia non sia mai più ascrivibile all’aberrante categoria politico-militare del “danno collaterale” per legittimare il loro assassinio. Un’ipocrisia oscena per autoassolversi, gli assassini, agli occhi del mondo, a stemperare, per chi ci vuol credere, il male assoluto dell’omicidio di un bambino, dello sterminio dell’infanzia innocente, che non è in grado di nuocere a nessuno, e che anche il diritto di guerra, per un sussulto di dignità e di senso dell’onore, vieta di uccidere.

Vedete in questa pagina le foto. Il bambino di Nagasaki, in coda davanti a un crematorio improvvisato, in attesa del proprio turno per consegnare il cadavere del fratellino alla pira.

l bambino di Nagasaki, nell’immagine scattata nel 1945 dal fotografo e sergente dei Marines Joe O’Donnell.

Vedete nell'apertura di di questo articolo, l bambino di Gaza, che consegna per la sepoltura il fagotto, un lenzuolo – neanche, una pezza di lenzuolo tanto ne serve – del fratellino ucciso.

Vedete la foto di Kfir Bibas, nove mesi, morto in prigionia con la madre e il fratellino più grande dopo l’attacco di Hamas al kibbutz in cui vivevano il 7 ottobre 2023.

Il volto dell’israeliano Kfir Bibas, rapito dal Kibbutz Nir Oz dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 e ucciso poche settimane dopo con la madre e il fratellino / Epa , Ansa

Vedete. E leggete la poesia di Hikmet, e ascoltate chi dalla Terra Santa ci parla del diritto dei bambini di Gaza e di Cisgiordania a vivere, crescere, giocare e a studiare nella loro terra in pace e ad essere educati alla pace. Ma non solo loro. Tutti i bambini in Palestina, arabi, ebrei, cristiani. Ma che senso ha che debbano vivere nell’odio ed educati all’odio, cresciuti per trasmetterselo di padre in figlio? Che senso ha che vivano così, con la morte accanto, data o ricevuta, ogni giorno? Vedete queste foto, e leggete Hikmet, e queste pagine di Avvenire. E firmate per il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, che sia dato a qualcuno che per loro abbia lavorato e sia messo in condizione di continuare a farlo. E sono tanti, fortunatamente. Ascoltate la bambina di Hiroshima, che oggi muore a Gaza. Non fate scrivere più poesie a bambini che sono morti.

La bambina di Hiroshima

Apritemi sono io...

busso alla porta di tutte le scale

ma nessuno mi vede

perché i bambini morti nessuno riesce a vederli.

Sono di Hiroshima e là sono morta

tanti anni fa. Tanti anni passeranno.

Ne avevo sette, allora: anche adesso ne ho sette

perché i bambini morti non diventano grandi.

Avevo dei lucidi capelli, il fuoco li ha strinati,

avevo dei begli occhi limpidi, il fuoco li ha fatti di vetro.

Un pugno di cenere, quella sono io

poi anche il vento ha disperso la cenere.

Apritemi, vi prego non per me

perché a me non occorre né il pane né il riso,

non chiedo neanche lo zucchero, io,

a un bambino bruciato come una foglia secca non serve.

Per piacere mettete una firma,

per favore, uomini di tutta la terra

firmate, vi prego, perché il fuoco non bruci i bambini

e possano sempre mangiare lo zucchero.

Nâzim Hikmet, Poesie, Editori Riuniti