«Grazie per essere venuto a trovarci. Per averci scelto. Per averci guardato». Lo sforzo non ha dissuaso Marta Griselda Torres. Con la voce strozzata, ha voluto portare il saluto proprio e degli ospiti del Piccolo Cottolengo alle porte di Buenos Aires a papa Leone. Nel farlo, l’anziana, paralitica e cieca dalla nascita, ha scelto un verbo potente: guardare. Lo sguardo commosso fino alle lacrime del Pontefice, Marta non ha potuto vederlo. L’ha, però, sentito. E come lei, milioni di cittadini che, in Uruguay, Argentina, Perù, si sono riversati nelle strade per incrociare e, soprattutto, lasciarsi incrociare dagli occhi di Robert Prevost, il quale ha fatto della teologia e della pastorale dello sguardo una delle cifre del viaggio latinoamericano. In una maratona dai ritmi serratissimi, il Pontefice si è preso il tempo di fermarsi e soffermarsi sui volti delle persone, per stringere le mani, per abbracciare, per accarezzare.

Quando una fedele dall’entusiasmo eccessivo gli ha scagliato addosso un Rosario, ha sorriso, ha benedetto la corona e gliel’ha restituita. Non si tratta solo di cordialità o buona disposizione per un ritorno “a casa” tanto atteso. Con gesti essenziali, il Pontefice ha voluto essere segno di quel Padre rivelato da Gesù: non un Dio imperturbabile, distaccato, chiuso nella potenza dei suoi Cieli, bensì Colui che entra nella storia e nelle storie, partecipandovi fino a farsi carne. Lo “stare con” evangelico è, al contempo, uno “stare per”. Nella Palestina sotto il giogo romano di duemila anni fa, come nell’America Latina del XXI secolo ostaggio di uno stallo economico, politico, sociale, la Buona Notizia irrompe per far ardere una fiaccola nella notte della realtà. Quel bagliore, per quanto flebile – insegna la filosofa Hannah Arendt – ci consente di conoscere davvero l’oscurità di una determinata epoca. La luce interpreta il buio, lo svela e lo rivela nella sua profondità. Non solo. Individuarne frammenti nella notte della policrisi attuale – proliferare delle guerre, radicalizzazione della politica, crescita delle diseguaglianze e dello scarto di interi gruppi sociali, emergenza climatica -, è l’antidoto al rischio imperante di esserne risucchiati. A volte è facile. Altre richiede un attento discernimento dei segni dei tempi. Un esercizio comunque indispensabile. Quando non lo compie e si «dimentica la luce» - scrive Leone XIV nel messaggio per la Giornata della pace di quest’anno – si cede «a una rappresentazione del mondo parziale e distorta, nel segno delle tenebre e della paura».

Un’ansia diffusa e paralizzante in cui si moltiplicano i «mercanti di oscurità», in cerca di posizioni di dominio, potere, potenza. Lo tocchiamo con mano tutti i giorni. Papa Prevost ha fatto la scelta opposta. Ogni cosa, nel suo pellegrinaggio a sud del Rio Bravo, è stata un’invocazione alla speranza. Un concetto quest’ultimo abusato nel linguaggio comune e, pertanto, frainteso. Non è sinonimo di ottimismo, che minimizza o ignora le sofferenze di singoli e comunità. La speranza evocata da Leone XIV è una pratica, un modo di fare e di essere, generato dalla convinzione che il male non abbia mai l’ultima parola. È una scelta, afferma la teologa Anna Rowlands, dall’indubbio valore politico, inteso non come opzione di parte ma perseguimento del bene comune della polis. Nell’assumerla, gli esseri umani divengono agenti di trasformazione.

Mentre ripercorreva il lungo itinerario, nel corso dell’Udienza generale di ieri, lo stesso vescovo di Roma ha sottolineato gli inviti a «farsi costruttori di pace», «di una società giusta e solidale, secondo i principi della Dottrina sociale della Chiesa», della «civiltà dell’amore». La speranza emanata dalle parole e dalle azioni del Pontefice è stata la “forza dolce” che ha attirato le folle, ben oltre gli steccati delle appartenenze. Ce lo ha scritto, in una lettera, Adrián Glück, argentino ed ebreo: osservarlo «abbracciare, ascoltare e trasmettere speranza è stato qualcosa che ha superato ogni confine religioso». Sarebbe riduttivo e mondano – Gesù rifuggiva i facili entusiasmi collettivi -, valutare l’impatto di un viaggio papale in base al numero dei partecipanti. L’adesione massiccia e trasversale, però, ha rivelato un desiderio radicato nelle donne e negli uomini contemporanei, non solo latinoamericani: la speranza di un mondo meno disumano. Nonché la loro capacità di avvertire il fascino della luce, quando qualcuno la accende. E di tendervi.