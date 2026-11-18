In un'epoca in cui non basta più vedere, perché è facile falsificare la realtà, e l'Intelligenza Artificiale risponde istantaneamente a tutte le domande, educare alla verità significa insegnare a vedere da sé. Il ruolo della scuola nell'antropologia agostiniana e nella "Magnifica humanitas"

Un volto riconoscibile, una voce familiare, parole pronunciate con assoluta naturalezza. Poi scopriamo che quella persona non ha mai detto quelle frasi: il video è stato generato artificialmente. Per secoli, «l’ho visto con i miei occhi» ha chiuso ogni discussione; oggi, vedere e sentire non bastano più. L’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV lo registra con lucidità: la disinformazione «non nasce con l’IA», ma trova in essa «un moltiplicatore potente» (n. 132). Il rischio, però, non è soltanto credere al falso. È smettere di credere che esista una differenza: quando tutto può essere fabbricato, tutto può essere sospettato, e il sospetto generalizzato diventa la forma più comoda della rinuncia. Occorre allora ricordare che l’informazione non è la verità. I dati vanno verificati, messi in relazione, interpretati: possiamo sapere tutto di un evento senza capire che cosa sia accaduto, come possiamo conoscere a memoria i dati clinici di una persona senza sapere chi sia. La verità chiede un giudizio.

Agostino conosceva bene il potere delle parole persuasive. Era stato maestro di retorica, cioè un professionista dell’efficacia. Nelle Confessioni racconta l’attesa febbrile del vescovo manicheo Fausto, celebre per la sua eloquenza, e la delusione dell’incontro: parlava benissimo, ma diceva poco. Ne ricava un principio che sembra scritto per l’epoca dei testi generati in serie: una cosa non è vera perché detta con eleganza, né falsa perché detta in modo rozzo (Conf. 5.6.10). La scorrevolezza di una risposta non ne garantisce la verità; anzi, quanto più il discorso è fluido, tanto più ci dispensa dalla fatica di verificarlo. Deluso dai manichei, Agostino conobbe poi la tentazione opposta e guardò con simpatia agli Accademici, per i quali l’uomo non può raggiungere alcuna certezza (Conf. 5.10.19). Molti anni dopo, avrebbe condensato la sua risposta in una formula: «Se mi inganno, esisto» (La città di Dio 11.26). Il dubbio, preso sul serio, non dissolve la verità: la presuppone. Credulità e sospetto, del resto, sono due modi diversi di sottrarsi al giudizio.

Il cuore della risposta agostiniana sta però in un dialogo giovanile, Il maestro. La tesi è sorprendente: le parole non insegnano. Rimandano, sollecitano, ammoniscono; ma ciò che comprendiamo lo comprendiamo perché, interrogati, consultiamo dentro di noi la verità che presiede alla mente (Il maestro 11.38). Chi ascolta una lezione non riceve la verità come un pacco consegnato a domicilio: la riconosce, oppure no. Questo non rende inutile la parola altrui. Poco prima Agostino distingue: delle cose passate, o che non abbiamo visto, le parole non ci danno comprensione, ma ci permettono di credere (Il maestro 11.37). E gran parte di ciò che sappiamo lo crediamo sulla parola di altri: la storia, i luoghi mai visitati, persino l’identità dei nostri genitori (Conf. 6.5.7). Credere a un testimone affidabile non è irrazionale. Proprio questa fiducia ragionevole è ciò che il falso digitale mette a rischio: un video contraffatto può mostrare un volto reale e attribuirgli parole mai pronunciate o gesti mai compiuti; imita una testimonianza e ne tradisce la funzione.

Per Agostino il Maestro interiore è Cristo, la verità che illumina interiormente l’uomo. Non è una voce privata che autorizza ciascuno a credere ciò che vuole. «Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità», scrive Agostino, ma aggiunge subito: «e se troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso» (La vera religione 39.72). L’interiorità agostiniana non è il luogo in cui la verità diventa mia; è il luogo in cui scopro di non esserne il padrone. L’uomo interiore, dunque, non coincide con l’utente chiuso nella propria bolla informativa: la bolla rassicura, la verità interpella. Ne discende una conseguenza decisiva, che l’enciclica afferma con forza: «la verità è un bene comune e non una proprietà di chi ha potere o visibilità» (n. 137). Agostino lo aveva scritto nel dodicesimo libro delle Confessioni, discutendo con chi pretendeva di possedere l’unica interpretazione legittima della Scrittura: la tua verità, Signore, non è mia né di questo né di quello, ma di tutti noi, che chiami pubblicamente a parteciparne; e chi la rivendica come privata la perde (Conf. 12.25.34). La verità si possiede solo condividendola. Magnifica humanitas contrappone questa logica a quella di chi tratta la verità come un territorio da presidiare: essa è «un bene da condividere» (n. 25), mentre il potere tecnico ed economico che pretende di stabilire che cosa sia vero, senza rispondere al vero, è «puro potere privo di verità» (n. 133).

Condividere la verità, però, presuppone di saperla cercare, e cercarla chiede attenzione. Nel decimo libro delle Confessioni Agostino descrive con ironia la curiositas, la concupiscenza degli occhi che si lascia catturare da qualsiasi spettacolo: confessa di distrarsi persino guardando una lucertola che caccia le mosche o un ragno che le avvolge nella tela (Conf. 10.35.57). È difficile non pensare allo scorrimento infinito dei nostri schermi. La curiosità salta da un oggetto all’altro; la ricerca della verità chiede di fermarsi. Non a caso l’enciclica parla di un’«igiene dell’attenzione», fatta di silenzio, studio, lettura e riflessione, senza la quale «la libertà interiore può risultare compromessa» (n. 146). L’attenzione, tuttavia, non basta: la verità va amata. Nello stesso libro la vita felice è definita «gioia della verità»; ma gli uomini, osserva Agostino, amano la verità quando li illumina e la odiano quando li rimprovera (Conf. 10.23.33-34). È la radice più profonda della disinformazione: non soltanto l’inganno di qualcuno, ma anche il nostro desiderio di sentirci dare ragione. Gli algoritmi che ci propongono ciò che conferma le nostre convinzioni assecondano un’inclinazione antica. Amare la verità significa accettare di esserne corretti.

Ne nasce un compito educativo, che Magnifica humanitas affida anzitutto alla scuola, luogo in cui le nuove generazioni imparano «a cercare e ad amare la verità» (n. 143). Educare all’uso dell’intelligenza artificiale significa anche insegnare a decidere quando e per che cosa non usarla, fino a «digiunare dall’IA», perché la velocità delle risposte rischia «di spegnere il desiderio di porre domande» (n. 140). È una pedagogia profondamente agostiniana. Il buon maestro non è un distributore di risposte: è chi rende l’allievo capace di vedere da sé, accompagnandolo fino alla soglia in cui la verità si lascia riconoscere. Di qui l’invito dell’enciclica a sostenere la formazione dei docenti e ad aiutare gli studenti a un uso critico e creativo della tecnologia (n. 145). La verità non è un dato. È un incontro che chiede tempo, attenzione e libertà, e che non si lascia ridurre né al flusso delle informazioni né all’opinione di ciascuno. In un mondo che produce contenuti più in fretta di quanto riusciamo a comprenderli, formare persone capaci di giudizio è forse il servizio più urgente che scuole, famiglie e comunità possano rendere al bene comune. E il primo passo resta quello indicato da Agostino: rientrare in sé, per scoprire che la verità abita in noi senza appartenerci.

(2 - continua)