Spese militari che aumentano ovunque, conflitti che crescono e proliferano. La nostra civiltà sembra essere entrata in un circolo vizioso e in un processo di escalation dal quale non sembra esserci via d’uscita. La guerra è un gigantesco paradosso perché è spesso il risultato delle decisioni di pochi, pochissimi in competizione per il potere, mentre i suoi costi ricadono su moltissimi. Sono i cittadini a pagare con le proprie vite, con la distruzione delle loro case, con la perdita di benessere, con le risorse sottratte alla sanità, all’istruzione e allo sviluppo. Eppure, anche quando una larghissima maggioranza preferirebbe la pace, la cooperazione e una vita normale, questa maggioranza non sempre riesce a impedire l’escalation verso il conflitto.

Perché accade? Una prima risposta viene dalla natura della lotta per il potere. Il potere, soprattutto quando è concentrato e indivisibile, è un gioco a somma zero: se lo conquisto io, non lo conquisti tu. Quando questa competizione degenera in conflitto armato, il gioco diventa addirittura a somma negativa. Non ci si limita più a contendersi una torta esistente: la guerra distrugge una parte della torta stessa. Ma perché i molti non riescono a fermare i pochi? Il problema è che essere maggioranza non significa automaticamente avere potere. Gli interessi di chi controlla le decisioni sono concentrati, mentre quelli dei cittadini sono dispersi. Organizzarsi richiede tempo, informazioni, fiducia e capacità di coordinamento. Ciascuno può sperare che siano gli altri a mobilitarsi, mentre la paura, la repressione, il conformismo, la propaganda e la disinformazione possono rendere ancora più difficile trasformare una preferenza diffusa per la pace in un’azione collettiva efficace.

Il risultato è una profonda asimmetria: pochi soggetti possono disporre di strumenti decisionali potenti (e oggi anche di un potere digitale capace di manipolare preferenze e coscienze), mentre milioni di persone, pur condividendo un interesse, faticano a esercitare un’influenza proporzionata al loro numero. Per questo una delle grandi sfide della nostra epoca è inventare istituzioni e strumenti che trasformino la volontà diffusa della stragrande maggioranza per la pace in potere effettivo. Potrebbe essere questa una delle missioni principali del costituendo Ministero per la pace, una proposta apparsa e rilanciata più volte su queste colonne. Possiamo immaginare in questa direzione un lavoro verso misure come maggiore trasparenza sui costi economici e sociali della guerra, controlli indipendenti sul debito contratto per finanziare gli armamenti, maggioranze parlamentari qualificate per decisioni di particolare gravità, assemblee civiche deliberative, strumenti di partecipazione informata, media indipendenti, protezione del dissenso e reti transnazionali capaci di coordinare le società civili. Società civili che, come nell’esperienza dei corpi civili di pace, possono diventare forze d’interposizione credibili che costruiscono ponti di pace tra popoli e culture.

Naturalmente, la pace non può significare rinunciare alla difesa di fronte a un’aggressione. Il punto è impedire che decisioni di portata collettiva siano dominate dagli incentivi alla sopravvivenza politica di pochi, senza adeguata informazione, deliberazione e responsabilità democratica. La vera rivoluzione sarebbe riuscire a trasformare (non solo nelle democrazie ma anche nei regimi autoritari dove questo è più difficile) la superiorità numerica di chi vuole cooperare in una forza politica e istituzionale capace di prevalere sulla logica distruttiva della lotta per il potere. Ma esiste anche una sfida culturale più profonda, che riguarda l’Economia civile. L’innovazione, la creazione di beni relazionali, l’impegno civico, la cooperazione e la produzione di valore sociale offrono opportunità nelle quali il successo degli altri può aumentare anche il nostro benessere. E gli studi empirici sulla felicità confermano che la cooperazione in giochi a somma positiva produce soddisfazione e ricchezza di senso di vita molto più profonde oltre ad accrescere valore economico e sociale.

Una delle radici culturali della guerra è il prevalere sulla ribalta della comunicazione della narrativa dei giochi a somma zero (la terra, i minerali rari) la cui contesa ha portato solo guerre ed istruzioni contro quelli a somma positiva che invece hanno fatto la storia della nostra civiltà determinando un progresso straordinario nel corso dei secoli in termini di crescita economica aggregata, popolazione e di aspettativa di vita. Non dobbiamo eliminare l’ambizione umana, ma orientarla verso la capacità di costruire anziché distruggere, di generare nuovo valore anziché appropriarsi di quello esistente. In definitiva, la pace non si difende soltanto con i buoni sentimenti o con gli appelli morali. Si difende costruendo istituzioni che permettano ai molti di coordinarsi, di controllare il potere e di impedire che la competizione di pochi distrugga il benessere di tutti. Ed educando e appassionando a ciò che rende una vita veramente generativa e degna di essere vissuta. Esistono poi dei momenti della storia nei quali, come ricordava Karl Polanyi, insperabilmente e nonostante le condizioni avverse, gli anticorpi sociali si mettono in moto. Il colpo d’ala può arrivare dalle giovani generazioni. I giovani si sono svegliati, stanno manifestando in tutta Europa. In Serbia, dopo aver costituito un loro partito, hanno addirittura vinto le elezioni. Forse il pendolo della storia ha iniziato a cambiare direzione.