Il Papa con la sua presenza ha alimentato la speranza di un popolo ferito. Il popolo con la sua preghiera e la sua vitalità ha corroborato la fede del Papa. Uno scambio mirabile. Mai l’avevamo visto così lietamente commosso

Il vero protagonista del lungo viaggio sudamericano del Papa è stato il popolo degli umili che ha accompagnato ogni suo passaggio in Uruguay, Argentina, Perù. Facendo festa con lui, commuovendosi con lui, unendo la sua preghiera a quella del Capo della Chiesa cattolica. Folle sterminate, ma non anonime: milioni e milioni di anime, di volti concreti, di storie personali e comunitarie. Una fede semplice, sorprendentemente viva. Nutrita spesso da una pietà popolare che in Occidente i nostri bisnonni sono stati gli ultimi, forse, ad aver conosciuto e che solo una sottile forma di sciovinismo intellettuale può farci guardare con distrazione o sufficienza.

Il successore dell’apostolo Pietro è andato in America latina a confermare nella fede ‒ questo il proprium della sua missione ‒ le popolazioni cristiane dei Paesi visitati. Ma è stato lui, il Papa, il primo a essere edificato dalla devozione di un popolo che ha aperto le braccia e lo ha accolto con cristiana allegria. Quante volte abbiamo sentito papa Prevost dire con tutto il cuore “grazie” alla fine di una celebrazione, certo per l’accoglienza affettuosa ricevuta ma prima ancora per la testimonianza resa dai partecipanti. Nella spianata di Santa Cruz de Succhabamba, in Perù, Leone ha ricordato la drammatica domanda di Gesù («Quando tornerà il Figlio dell’uomo, troverà la fede sulla terra?») commentando a braccio, con un sorriso: «So che, se Gesù decidesse di venire a Santa Cruz, troverebbe la fede!». In Perù, tra la gente che lo aveva conosciuto come missionario e come vescovo l’accoglienza caliente era prevedibile: un ritorno a casa scandito da entusiasmo ed emozione reciproca. Ma anche in Uruguay e in Argentina il Papa ha potuto vedere, e noi con lui, quale genuina umanità la fede popolare sia ancora in grado di esprimere.

Eppure tutto, nel contesto sociale dei loro Paesi (la violenza, la povertà, la polarizzazione e la corruzione della politica) sembra spingere all’avvilimento, alla perdita di fiducia nel futuro. Forse proprio perché ogni riferimento umano sembra essere venuto meno la parola del Papa (di un Papa gringo che per annunciare il Vangelo di Cristo si è fatto uno di loro, un latinos) è risuonata tra la folla come parola di verace speranza. Popolo rumorosamente acclamante nelle strade, improvvisamente composto e orante nei momenti liturgici. Musiche struggenti, Alma misionera, cantata in coro da centinaia di migliaia di giovani e anziani, colonna sonora della vita di padre Rober Prevost. E poi le testimonianze emerse negli incontri pubblici con il Papa. Schiette, vere, coinvolgenti. Quante ne abbiamo ascoltate, insieme a Leone, in questi dodici giorni fitti di incontri. Nel quartiere povero di Casavalle, alla periferia di Montevideo, le voci stupende di una comunità cresciuta attorno alla figura di “padre Cacho”, un salesiano che scelse di andare a vivere accanto ai raccoglitori di rifiuti, in una baracca di lamiere e cartoni; cambiando pian piano il volto del barrio . Poi le voci dal Cottolengo di Claypole, alla periferia di Buenos Aires: Marta e Norma, disabili scartate dalla famiglia e dalla società, rinate a nuova dignitosa vita nella citta della carità fondata da don Orione.

La presenza di Leone XIV ha permesso a queste, e a numerose altre storie di venire alla luce, di essere viste e ascoltate da milioni di persone. Uno scambio mirabile: il Papa con la sua presenza alimentava la speranza di un popolo ferito. Il popolo con la sua preghiera e la sua vitalità corroborava la fede del Papa. Mai l’avevamo visto così lietamente commosso. Perché è così per tutti, dal più umile fedele fino a chi è rivestito delle più alte responsabilità nella Chiesa: si crede più facilmente nel Cristo risorto quando si vedono i segni di un’umanità migliore che la Grazia produce in noi o attorno a noi, anche solo in alcuni volti o, come in questo caso, in un intero popolo in festa.