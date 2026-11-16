I conti dei boss nella banca online: l'inchiesta che scuote Revolut

L'hacker di Euqalize Samuele Calamucci, il luogotentente del clan Senese e pentito di Hydra Saverio Pintaudi, l'imprenditore Maurizio Ponzoni, già coinvolto nell'inchiesta che portò all'amministrazione giudiziaria di Banca Progetto e Carlo Maffeis, già arrestato nell'inchiesta sulla cosiddetta banca occulta che finanziava la 'ndrangheta e la criminalità foggiana. Sono alcuni dei clienti di Banca Revolut sottoposti ad indagine o con precedenti penali che erano nel portafoglio clienti di Revoltut, la banca online, la cui divisione italiana è stata sottoposta a controllo giudiziario per un anno su richiesta del pm di Milano Paolo Storari, in seguito alle indagini della Gdf e con decisione della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano: 24 i profili riscontrati di persone sottoposte ad indagini penali rilevanti, che avrebbero movimentato più di quattro milioni di euro in entrata e altrettanti in uscita in transazioni non tacciate. La persistente utilizzabilità di rapporti non intercettati dai presidi di rischio avrebbe consentito la movimentazione e la sottrazione di somme rispetto all'esecuzione delle misure reali”.

Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sono servite infatti ad “approfondire i rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravanti dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, nonché per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla normativa antimafia”. Ma sarebbero oltre un milione le violazioni in materia di adeguata verifica della clientela da parte della banca digitale anglo-lituana con 5 milioni di clienti in Italia (quinta banca di riferimento e prima tra gli istituti stranieri e 50 nel mondo. Le contestazioni che vengono mosse sono quelle di essere una banca "priva di adeguati presidi antiriciclaggio" oltreché di "sistematica omissione di segnalazioni sospette". Due elementi che avrebbero finito col favorire anche indagati appartenenti alla criminalità organizzata. L'indagine nasce da un'ispezione antiriciclaggio sulle criptovalute e da un procedimento penale per frode fiscale. Le indagini hanno ricostruito "la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni, che avrebbero potuto essere intercettati attraverso l'applicazione dei presìdi antiricioclaggio previsti dalla normativa.