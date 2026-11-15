«La fede unisce, apparteniamo alla stessa famiglia». La lezione del Papa a 3.500 metri

Tremilacinquecento metri d’altezza. L’aria rarefatta. Il cielo dove le nuvole scure sembrano sfiorare la terra. Leone XIV porta «la carezza del Papa», come lui stesso la definisce, fin sulle Ande. Un’altra periferia del Perù dopo quella di Chiclayo, la città in cui era stato vescovo per otto anni e dove è appena tornato da Papa. Nel decimo giorno del suo viaggio in Sud America, il Pontefice sceglie Cusco, la storica capitale dell’impero Inca e oggi patrimonio mondiale Unesco dell’umanità, per abbracciare la fede semplice della gente. Quella che racconta anche la pietà popolare. Tradizioni, spiega, che «con i loro simboli e le loro dinamiche, intrise di valori di comunione fraterna e di solidarietà cristiana, sono un tesoro inestimabile di buoni insegnamenti, specialmente per le nuove generazioni». Perché, aggiunge, «la fede non separa, ma unisce a Dio e agli altri. Questo è importante, specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia».

Il Papa lo tocca con mano sul “tetto del mondo” dove Leone XIV atterra dopo quasi due ore di volo da Chiclayo. Intorno a lui si stringe un popolo che nei volti mostra l’eredità inca amalgamata con quella spagnola. Indigeni e conquistatori fusi oggi. In 500mila lo accompagnano lungo i dieci chilometri che dall’aeroporto lo conducono nell’antica fortezza sul monte sacro dove le mura giganti di roccia raccolgono altre 100mila persone. Un primato se si pensa che Crusco ha 300mila abitanti. Un’accoglienza piena di colori, quelli arcobaleno della cultura locale. Ha anche appena perso il suo arcivescovo, Richard Daniel Alarcón Urrutia, morto alla vigilia della visita. Il Pontefice gli rende omaggio ricordando che «tanto aveva lavorato per questo viaggio e che io desideravo incontrare giungendo qui». Ai bordi delle strade, fra la gente, non solo bandiere, striscioni, foulard, ma anche statue e immagini della devozione popolare: il Signore, la Vergine, i santi. Qui si concretizza quanto dirà poco dopo Leone XIV: «In essa la memoria degli antenati, la fede delle famiglie, l’amore per Gesù Cristo, la fiducia nella Vergine Maria e la venerazione dei santi, si esprimono attraverso la musica, la danza, le immagini e tante altre forme tipiche della storia e dell’identità dei popoli. Una festa religiosa, un pellegrinaggio, una processione, perciò, non sono solo una manifestazione culturale: dietro ogni immagine, ogni canto, ogni voto e ogni segno c’è una comunità di cuori che cercano Dio e una voce amica che dal cielo risponde e si fa vicina».

Il Machu Picchu è a cinquanta chilometri. Paesaggio che affascina, anche sotto la pioggia che sfida la gente. «Quando il Papa è stato operato, pensavamo che non sarebbe mai più venuto qui. Invece eccolo», sorride Valentin Cruz Turpo. Addosso ha lo scialle multicolore andino e ha vestito suo figlio Gabriel di quattro anni da Papa con talare e zucchetto bianchi. Si è fatto quattro ore di viaggio anche con la moglie per arrivare fin qui. «La fede è gioia», racconta. Si emoziona quando a Leone XIV viene fatto indossare il chullo, il tipo copricapo andino. Con la sua famiglia è nel prato del parco archeologico di Saqsaywaman, vocabolo che significa “falco soddisfatto” e che rimanda alla fortificazione ciclopica. Un’imponenza che contrasta con le parole del Papa quando ricorda la «disponibilità dell’Onnipotente a farsi piccolo per noi, per parlarci e accoglierci». Lo testimoniano anche le «pratiche della tradizione» che vanno vissute come «occasioni di incontro e di annuncio del Signore» anche «verso il mondo», spiega Leone XIV. E cita papa Francesco che considerava la pietà popolare «autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del popolo di Dio». Sul palco, una sorta di altare che si alza verso il cielo, consegna la rosa d’oro ai piedi della statua della Vergine di Belén. Poi la discesa verso il centro storico di Cusco. Nella Plaza de Armas, di fronte alla Cattedrale, guida l’Angelus dove rivolge il suo pensiero ai malati. «Agli occhi del mondo, condizionato dalla cultura dello scarto e della produttività materiale, la malattia è vista come una sventura che sminuisce il valore di una persona. Che grande menzogna! Alla luce del Vangelo, la malattia, vissuta con fede e unita al mistero della Passione di Cristo, è un cammino per crescere nel suo amore e per condividerlo». E come ultimo gesto della visita lascia un sudario per il crocifisso del Signore dei terremoti: è il “Taytacha”, patrono della città, che aveva fermato il sisma del 1650. Oggi è scuro per le candele e il fumo. Icona della pietà popolare cara a Leone XIV.