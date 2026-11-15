Lavatrice in notturna addio: ora l’elettricità costa meno durante il giorno

Effetto della crescita delle rinnovabili: la struttura delle fasce orarie è legata ai tempi in cui erano centrali gli idrocarburi e i consumi industriali. Lo scorso anno, invece, nel 53% dei giorni il prezzo diurno è stato più basso. E il mercato si adegua

Bollette, si cambia: il fotovoltaico scardina i principi del risparmio. Per anni il consiglio salva-consumi è stato di aspettare la sera per accendere la lavatrice o l’asciugatrice. Adesso, con il fotovoltaico che immette in rete grandi quantità di energia nelle ore centrali della giornata, far funzionare un elettrodomestico può costare meno di giorno. Non è un caso, dunque, che il cambiamento cominci a vedersi nelle offerte ai clienti. Octopus Energy Italia ha annunciato il ritiro della sua Flex Multioraria, indicizzata al prezzo all’ingrosso (sulle fasce F1, F2 e F3), in favore dell’offerta variabile sulla formula monoraria. «Le fasce orarie sono nate per un sistema elettrico che oggi non esiste più», ha spiegato l’amministratore delegato Giorgio Tomassetti, auspicando che anche Arera riveda la suddivisione tradizionale.

La struttura delle fasce orarie si è consolidata nella seconda metà degli anni Duemila sulla base di un profilo dei prezzi che seguiva soprattutto quello dei consumi. Dal luglio 2010, con l’introduzione della bioraria per le famiglie in maggior tutela dotate di contatore elettronico, la distinzione è entrata nelle abitudini domestiche. La F1 copriva le ore di punta, dalle 8 alle 19 dei feriali. La F2 comprendeva le prime ore del mattino, la sera e il sabato di giorno, mentre la F3 raccoglieva le ore notturne, le domeniche e i festivi. Nella bioraria, le ultime due confluivano nella F23.

L’idea era far pagare di più quando fabbriche, uffici e negozi spingevano in alto la domanda e conveniva spostare parte dei consumi verso le ore meno cariche. Il legame con gli idrocarburi passava dal modo in cui si formava il prezzo. In un sistema in cui il termoelettrico aveva un ruolo centrale, per soddisfare la domanda nelle ore di punta occorreva chiamare a produrre impianti via via più costosi. Quando l’ultima centrale necessaria era alimentata a gas, il costo del combustibile contribuiva a fissare il prezzo dell’elettricità.

Con il fotovoltaico, invece, cambia la quantità di domanda che quelle centrali devono coprire. A metà giornata i pannelli possono soddisfarne una parte consistente, anche quando fabbriche e uffici sono in piena attività. Al tramonto la produzione solare cala rapidamente e i consumi restano sostenuti. È allora che il sistema deve trovare più energia da altre fonti, dalle centrali a gas all’idroelettrico e ai sistemi di accumulo. Così, dentro la stessa F23, finiscono le otto di sera e le tre di notte, due momenti in cui il sistema può trovarsi in condizioni molto diverse.

Installazione di pannelli fotovoltaici in provincia di Roma /Imagoeconomica

Il sorpasso si misura già. Nel 2025, secondo il Gestore dei mercati energetici, il prezzo diurno è stato inferiore a quello notturno in 193 giornate su 365, il 52,9% del totale, contro le 160 del 2024. Nelle giornate in cui si è verificata l’inversione, il differenziale medio è stato di 19,22 euro a megawattora. Va ricordato che il confronto giorno-notte elaborato dal Gme utilizza una classificazione oraria diversa da quella delle fasce applicate nelle bollette.

Octopus Energy ha calcolato così che tra aprile 2022 e settembre 2026 la fascia più cara è stata la F2 in 36 mesi su 54. E nel quarto trimestre 2026, in maggior tutela, la quota per consumi della vendita vale 27,379 centesimi al kilowattora in F1 e 27,781 in F23. La fascia nata come più cara costa dunque un po’ meno di quella che accorpa sera, notte e fine settimana.

La scelta di Octopus è quindi quella di semplificare il prezzo. Con la Flex Mono, la componente energia è indicizzata alla media mensile del PUN Index GME e ha lo stesso valore a qualunque ora si consumi.

Nel Regno Unito lo stesso gruppo ha scelto, con Agile Octopus, una strada diversa. Il prezzo al cliente cambia ogni mezz’ora in funzione delle quotazioni all’ingrosso e viene pubblicato il giorno prima. Quando il prezzo applicato scende sotto zero, il cliente può ricevere un accredito per l’energia prelevata in quell’intervallo. Il meccanismo vale anche nella direzione opposta, perché chi concentra i consumi nelle ore più care risente dei picchi.

In Italia c’è anche chi ridisegna le fasce. Sono numerose le offerte oggi sul mercato, rese possibili anche dalla diffusione dei contatori elettronici di seconda generazione.

Ad esempio, tra gli altri, Enel Energia ha proposto con Day Free di azzerare la componente energia dalle 10 alle 17, fino a 130 kilowattora al mese, mantenendo le altre voci della bolletta.

A2A Energia, con Noi2, divide tutti i giorni, festivi compresi, in due finestre: dalle 8 alle 17 e dalle 17 alle 8. A maggio 2026 l’indice usato dall’offerta per la prima finestra era di circa 88 euro a megawattora, contro 138 per la seconda. A gennaio il rapporto era invertito. È un’indicazione di quanto la convenienza possa cambiare con la stagione anche quando gli orari contrattuali restano identici.

Per una famiglia, la differenza si vede quando c’è un consumo che si può spostare. Un’auto elettrica collegata a una colonnina o una batteria domestica possono essere programmate per assorbire energia nelle ore in cui il sole produce di più. Con un prezzo monorario, quell’anticipo lascia invariata la spesa per la componente energia. Con una fascia solare o un prezzo dinamico può ridurla, se il contratto riconosce il minor costo di quelle ore.

Dopo anni in cui alle famiglie conveniva aspettare la sera, ora il mercato comincia a dare loro un motivo per fare il contrario.