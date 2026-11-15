La complessità degli altri

La complessità è come il comunismo in quella vecchia barzelletta sovietica: piace a tutti, purché riguardi qualcun altro. La complessità non va ignorata, la complessità va governata, la complessità è una risorsa e non un problema. Su assiomi di questo tipo si fonda il discorso pubblico relativo all’intelligenza artificiale. Una decina di anni fa si ragionava di big data più o meno negli stessi termini, e non è che fosse un ragionamento sbagliato. La complessità è ovunque, la complessità cresce, alla complessità non ci si può sottrarre. Sempre più complesse sono le nostre società, sempre più complesso lo scenario geopolitico, sempre più complessa la struttura stessa delle aziende. Da qui il ripensamento – almeno dal punto di vista formale – delle modalità di partecipazione e rappresentazione, con la diffusione capillare dei concetti di condivisione e inclusione. Tutti hanno una voce, la voce di tutti va ascoltata. Il risultato, però, è che alla fine decide uno solo. È quello che succede in molti Paesi superpotenze comprese. Ed è quello che, a quanto pare, è successo a Nvidia, il colosso tecnologico di cui tanto si parla in questi giorni per via della trappola che ha portato alle dimissioni del ceo Jensen Huang. La storia in sé è talmente banale da sembrare uscita da una cattiva sceneggiatura. Sapete, quelle trovate che, quando le si vede in un film, viene da dire: ma no, dai, l’amante che è una spia cinese no, è troppo scontato. La questione non è questa, non è la triste epopea della seduzione messa al servizio della politica.

I tanti Huang, piccoli e grandi, che affollano il nostro presente non ci cascherebbero così facilmente se, prima di infatuarsi di una bella doppiogiochista, non fossero infatuati di sé stessi. Del proprio successo, del proprio potere, del proprio denaro, che nel caso del fondatore di Nvidia corrisponde a un patrimonio esorbitante fino allo scandalo, com’è ormai tradizione per i colossi della tecnologia globale. La parte più interessante delle inchieste giornalistiche che hanno costretto Jensen Huang ad ammettere la relazione extraconiugale non riguardano tanto l’identità sfuggente della presunta manager che avrebbe permesso di trasferire in Cina il prezioso hardware Nvidia. Al contrario, l’aspetto più rilevante è costituito dalla descrizione dei processi decisionali all’interno di un’azienda che svolge un ruolo cruciale nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale e, di conseguenza, nel disegno degli equilibri mondiali. Mentre al Consiglio di amministrazione veniva riservato un ruolo di mera facciata, Huang agiva in assoluta autonomia, presentandosi come insostituibile e annunciando di voler restare in carica ancora per trenta o quarant’anni. Ambizione legittima, non fosse che a nutrirla è un giovanotto del 1963, ovvero uno dei tanti baby boomer abbagliati dal miraggio per cui la longevità si confonde con l’immortalità. A godere della fiducia dell’aspirante presidente perpetuo erano solamente il figlio Spencer, la figlia Madison e il genero Nico Caprez, ora indicato come possibile successore nel ruolo apicale. Detto altrimenti, Nvidia era gestita come un’impresa a conduzione familiare e vagamente patriarcale: il capo dice che cosa fare, quindi si fa quello che ha detto il capo, fosse anche assicurare un’enorme fornitura di materiale sensibile a una società apparsa dal nulla. Ed è a questo punto che torna buona la barzelletta sovietica citata all’inizio. Fa più o meno così: poco dopo la Rivoluzione d’Ottobre, un commissario politico gira per i villaggi a spiegare che cos’è il comunismo. Evita la teoria e fa una serie di esempi. «Se possiedo due fabbriche – dice –, una è mia e l’altra è del Partito. Se possiedo due tenute…», e avanti con due automobili, due stalle, due mucche. Ma non appena inizia a dire «se possiedo due galline», un contadino lo interrompe: «Un momento, tovarisch , io due galline le ho davvero». Mettete nel pollaio una commessa da sette miliardi in microprocessori, ed ecco che la complessità si semplifica d’incanto.