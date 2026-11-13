Meloni annuncia con un video la retromarcia sui tagli alla scuola

Benché impegnata a Dublino per il Consiglio europeo informale, Giorgia Meloni non rinuncia all’agone sulla manovra: rivendica le misure fiscali, spara a zero sulle opposizioni e soprattutto ufficializza il passo indietro sulla sforbiciata al personale scolastico, anche se, puntualizza, «non erano tagli». Tende persino una mano agli avversari sul ddl caregiver, registrando gli apprezzamenti di Cisl e Uil. Ma lo scontro con la Cgil divampa e il leader Maurizio Landini, come annunciato, diserta il tavolo di Palazzo Chigi.

Sulla scuola la premier affida la sua versione a un video postato in serata su X: «Tagli alla scuola? Chi racconta questo dice una cosa che i numeri smentiscono». Ma in ogni caso, aggiunge, il Governo ha deciso «ufficialmente» di ritirare la misura. Il dietrofront, del resto, è nell’aria già nel primo pomeriggio. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine del tavolo a Palazzo Chigi, dà subito le cose per fatte: «C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano. Il Governo ha annunciato che ritirerà l’intervento». E che sia davvero così lo si capisce anche dal successivo commento del ministro competente, Giuseppe Valditara, più cauto ma comunque soddisfatto: «Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando».

La bordata contro le opposizioni arriva qualche ora prima, con un altro video sulla legge di Bilancio che in teoria, in ossequio ai propositi espressi nei giorni scorsi, servirebbe a illustrare le misure. Ma si capisce subito che il vero obiettivo è il campo largo. La sinistra, argomenta il capo dell’esecutivo, sostiene «che noi tagliamo le tasse ai ricchi perché abbassiamo l’Irpef» e «sono gli stessi che sui ricchi chiedono una patrimoniale. Dobbiamo metterci d’accordo su cosa intendiamo per ricchi perché un reddito di 55mila euro è più o meno quello di un medico appena assunto in ospedale: per qualcuno è un ricco da spennare? Per noi è la difesa del ceto medio. Vogliamo premiare il merito: la demagogia dell’uno vale uno la lasciamo ad altri». La leader del Pd Elly Schlein replica a stretto giro: «Noi al massimo stiamo discutendo di come far pagare i super ricchi», ma «non alzeremo le tasse al ceto medio», semmai è il Governo «ad aver portato in questi anni la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni». Giuseppe Conte non è da meno e accusa Meloni di «parlarsi da sola» invece di andare «tra la gente» a rendere ragione delle misure previste nella legge di Bilancio: «Ci racconti perché persino i governatori di centrodestra e i vostri sindaci – insiste – si lamentano di questa manovra». «Anche quando si dicono le bugie bisogna avere un po’ di pudore», chiosa il co-leader di Avs, Angelo Bonelli.

Da Meloni, come detto, non arrivano però solo attacchi: fonti di Palazzo Chigi fanno filtrare la disponibilità a un confronto per approvare entro la fine dell’anno il ddl caregiver (con un finanziamento di 260 milioni di euro). E in questo senso il Governo rivolgerà presto una richiesta alla Conferenza dei capigruppo del Senato. Sulla possibilità di modificare l’exit tax (alzando la soglia di patrimonio da cui scatta) è invece il ministro dell’Economia a farsi portavoce delle intenzioni dell’esecutivo durante il confronto con i sindacati.

Restano le distanze con la Cgil sull’impianto generale della manovra. Che in realtà non entusiasma neanche Uil e Cisl. Lo stesso Bombardieri, per esempio, denuncia la «chiusura» dell’esecutivo sul tema pensioni, anche se accoglie come «un buon segnale» l’innalzamento della Tobin tax. La “collega” della Cisl, Daniela Fumarola, è più attendista: su pensioni e sanità, dice, «il Governo cercherà di darci risposte nell’iter parlamentare. Abbiamo sottolineato la difficoltà oggettiva delle risorse disponibili – spiega –. Ma proprio perché le risorse sono limitate, devono essere concentrate sugli interventi che possono davvero aiutare le persone che ne hanno più bisogno. I pensionati non sono un bancomat». Di tutt’altro tenore le considerazioni della Cgil: l’incontro di oggi «è stato inutile» e «questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del prossimo 20 di novembre – commenta uscendo da Palazzo Chigi il segretario confederale Christian Ferrari –. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo nei confronti di una manovra che non è minimamente in grado di affrontare l’emergenza economica, sociale e salariale che sta vivendo il nostro Paese».

Giudizi diversi, infine, dalle realtà produttive. L’Abi non si muove dalle posizioni già espresse nei giorni scorsi, aspetta l’iter parlamentare per un giudizio più compiuto, ma spera ancora che si trovi una soluzione per la norma che spalma in dieci anni i crediti del Superbonus. Sul contributo delle banche, però, arriva la conferma di Matteo Salvini, che ne parla come di una misura di «buon senso» e «non un atto di bullismo». Anche Confindustria lamenta la dilazione sul Superbonus: «Mette in difficoltà le imprese», osserva il vicepresidente Angelo Camilli. L’Ance fa lo stesso e riferisce che da Giorgetti è arrivata la promessa di una riconsiderazione della misura. Ma avverte sul caro materiali che, dice il direttore generale Romain Bocognani, potrebbe bloccare 13mila cantieri.