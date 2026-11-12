Pressing di Meloni, gelo franco-tedesco. Il caso del negoziatore con Mosca dice che l'Ue è spaccata

Arrivata in ritardo per via della lunga riunione mattutina con le opposizioni sulle mail intimidatorie alle scuole, Giorgia Meloni recupera tempo convocando subito la stampa al suo ingresso al Convention centre di Dublino, sede ieri della riunione della Comunità politica europea e, oggi, del Consiglio informale dei Ventisette. La premier indica subito il suo obiettivo prioritario: a prescindere dal fatto che l’Italia sia stata “recuperata” ai tavoli di Abu Dhabi, e a prescindere dal fatto che il formato E3 (Germania-Francia-Gran Bretagna) sia adattabile ad un E5 con l’aggiunta di Roma e Varsavia, Meloni insiste sulla “voce unica europea”. Posizione ribadita anche a Zelensky durante il bilaterale svoltosi a margine della riunione del “formato di Berlino” su Kiev, uno dei tanti formati europei e paneuropei che la premier vorrebbe razionalizzare. Nel dialogo con il presidente ucraino, la premier ha anche rassicurato sulla tenuta del Governo italiano, al netto dei distinguo della Lega. Gli aiuti per il freddo inverno di guerra non verranno meno, saranno «congrui», con un valore stimato di circa 1 miliardo di euro, nonostante l’incombente campagna elettorale. Zelensky ringrazia per «l’incontro proficuo».

Ma per la premier, sulle rive del Liffey la priorità resta quella del negoziatore Ue. Il tema «non è solamente di presenza o di varietà dei formati», ma anche «che cosa poi si discute in quei tavoli, perché ovviamente quando parliamo di una sicurezza che coinvolge le Nazioni europee parliamo di un impegno anche per Paesi che non sono seduti al tavolo. Questo richiede un mandato. Ora se ne comincia a parlare, come ha accordato il presidente Costa, poi vediamo da qui a dicembre che cosa succede». Proprio su Costa, mentre sta per andare via, la premier riceve la domanda che caratterizzerà anche oggi la sua linea: è lui, il presidente del Consiglio dei 27, l’uomo giusto? «Non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà - risponde Meloni - anche se poi va risolto il tema di come rappresentare i Paesi che non sono nell’Ue, come Gran Bretagna e Norvegia, ma a una soluzione si arriva».

Parigi e Berlino però frenano. Nonostante i Baltici e i Paesi più esposti a Mosca siano d’accordo sul ticket istituzionale Costa-Kallas. Per il cancelliere tedesco Merz ogni discorso si farà dopo che la Russia avrà accettato un vero tavolo, anche con l’Europa. Per Macron «è il contenuto a determinare il formato», frase con cui rivendica il protagonismo dell’E3 e dell’asse Parigi-Londra nella Coalizione dei volenterosi.

Il tema rischia di mostrare un’Europa spaccata e soprattutto animata da diffidenze reciproche. L’Italia è stata fredda sulla Coalizione dei volenterosi, che però ora ha degli argomenti in più da spendere sul tema della sicurezza. Allo stesso tempo, il retropensiero che aleggia a Dublino è che la vera partita sia quella della ricostruzione dell’Ucraina, che non si nomina solo per pudore. Ieri a Dublino Meloni ha avuto un bilaterale anche con il britannico Burnham: centrali per i due leader i progressi del Gcap, programma sviluppato con il Giappone per arrivare a caccia di sesta generazione. Con Macron, Meloni ha invece presieduto una sessione della Coalizione europea contro le droghe. Sarà pubblica oggi invece una dichiarazione di 41 Stati sul contrasto all’immigrazione illegale.