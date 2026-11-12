La piazza dei prof e dei precari del Cnr sta riuscendo a compattare il campo largo

A pochi metri di distanza, in piazza Montecitorio, scuola e ricerca si sono unite contro una legge di Bilancio che, lamentano, riduce loro le risorse, costringe al precariato e alla fuga all’estero. «È impensabile accettare ulteriori tagli, li abbiamo già subiti». È questa la posizione dei sindacati Cisl Scuola, Uil Scuola, Anief e Snals Confsal riuniti a Roma – nella sala Capranichetta - in una conferenza stampa. La richiesta all’esecutivo è quella di cancellare i tagli all'organico di docenti e personale Ata per circa 7mila unità, previsti nella manovra. «Questo governo - ha spiegato la segretaria generale di Cisl Scuola, Ivana Barbacci - nel 2025 ci ha detto che avrebbe fatto un taglio transitorio. Veniamo da un doppio taglio, un primo nel 2025 e quello di allora si replica oggi. La somma dei due tagli corrisponde a 14.808 unità in meno». Per il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, «sulla scuola statale è necessario investire, non è più tempo di fare cassa».

L’interesse è per la tutela della scuola pubblica. Secondo Daniela Rosano, segretaria generale di Anief, «quello che emerge dalla manovra è che non c’è un euro per chi vi lavora. Chiediamo più equità fiscale, armonizzazione col settore privato, equità intercompartimentale. Sul reclutamento abbiamo chiesto il doppio canale: abbiamo fatto tantissimi concorsi e abbiamo tantissimi precari storici».

I tagli «ci hanno colto un po' di sorpresa perché, come ha anche detto il ministro Valditara, neanche lui al Consiglio dei ministri ne aveva preso contezza. Ci siamo subito attivati per interfacciarci con la parte politica. Siamo convinti di portare avanti un dialogo per non arrivare ad altre forme di eventuali scioperi che non condividiamo in questo momento», ha detto la segreteria dello Snals, Elvira Serafini.

Davanti all’obelisco di fronte alla Camera si è invece svolto un sit-in della Flc Cgil e dei precari del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) attraverso cui si chiede che la legge di Bilancio preveda risorse aggiuntive, certe e vincolate per stabilizzare tutto il personale precario degli enti pubblici di ricerca in possesso dei requisiti. E, in particolare, la proroga dell'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 (legge Madia). «Nessuno deve perdere il posto mentre le procedure sono in corso - ha sottolineato Antonio Sanguineti, ricercatore del Cnr -. Servono proroghe dei contratti in essere per tutto il personale interessato e il ritiro della norma che limita la spesa per le assunzioni al 75% delle uscite del 2026».

Solidarietà è giunta dai leader dell’opposizione, con quelli in modalità “campo largo” (senza i renziani di Iv) giunti in massa. «Io mi vergogno di vivere in un Paese che non crede nel suo futuro e nella ricerca – ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein -. L'impegno è che quando vinceremo metteremo la ricerca come priorità. Non ci vengano a dire che non c'erano i soldi perché hanno trovato 14 miliardi per il riarmo, 1,7 miliardi da regalare alla sanità, come pure 1,4 miliardi per un nuovo regalo ai ricchi. Noi lotteremo al vostro fianco». «Cosa vale di più, la vostra stabilizzazione o partecipare a questa economia di guerra che ci sta rubando il futuro?», ha aggiunto il leader di Avs Angelo Bonelli rivolto ai ricercatori in piazza.

Solidarietà anche dal M5s. «Se la politica vi considera eccellenze, lo deve dimostrare nei fatti. Perché il vostro è il nostro futuro. Dobbiamo investire di più. Ci sono oltre 13 miliardi buttati sul ponte che non si farà mai», le parole del presidente Giuseppe Conte che si è fermato a lungo a parlare con alcuni dimostranti. Lo stesso ha fatto Nicola Fratoianni, di Si-Avs: «Perché se si fossero potuti usare i 2,5 miliardi che Giorgia Meloni ha messo per una oscena mancetta elettorale (l’abolizione del bollo auto, ndr), oggi noi potremmo impedire che migliaia di lavoratori e di lavoratrici della ricerca vengano espulsi dall'Università e dagli enti di ricerca. Con poco più di 200 milioni in questa manovra potremmo intanto stabilizzare tutti i precari e le precari degli enti di ricerca con i requisiti della “legge Madia”», ha concluso.