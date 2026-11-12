La prima difesa? Proteggere le relazioni dall’esproprio digitale

La guerra è uscita dai confini, non è più “alle nostre porte”, è entrata nelle nostre vite. La prima difesa è salvare ciò che ci rende umani. Lo scriviamo da anni su queste colonne. E siamo ormai in una compagnia crescente di persone che chiedono alla società e ai governi di svegliarsi, di guardare le questioni urgentissime e drammatiche anziché disperdersi in questioni periferiche. Gli allarmi aerei, le minacce bomba nelle scuole di ieri mattina, gli attacchi hacker alle infrastrutture, il traforo del Brennero, i frigoriferi bloccati: episodi apparentemente lontani, ma che raccontano una trasformazione radicale. Ormai è sotto gli occhi di tutti: la guerra è cambiata. La sua evoluzione, accelerata dagli strumenti digitali e dall’intelligenza artificiale, sta assumendo forme difficilmente immaginabili e controllabili.

Continuiamo tragicamente a combattere e a morire sui confini territoriali, ma quei confini sono già stati superati. Non occorre più attraversare una frontiera con un esercito per colpire e inginocchiare un Paese. Si può ormai paralizzare qualunque servizio (da una diga a un ospedale, da un sistema ferroviario a uno fognario), interrompere qualsiasi attività, alterare ogni comunicazione, mettere in allarme una intera popolazione. Si può produrre paura senza far esplodere neanche una bomba. Dei nostri confini se la ridono da sempre gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Poi è arrivato il Covid, con il ghigno maligno del virus, a ricordarci che i confini sono una nostra rassicurante invenzione. Oggi ce lo dice il mondo digitale, ma con una differenza decisiva: non ha bisogno dei nostri corpi per entrare nelle case, nelle nostre tasche, nei nostri frigoriferi e nelle nostre auto. Ci ha già messo in tasca una bomba potenziale e noi non sappiamo più di chi possiamo fidarci. Il processo è uscito allo scoperto: il nemico è diventato totale. Nelle guerre tradizionali, bene o male, sapevamo chi fosse il nemico, anche quando ne denunciavamo la costruzione malata: la sfigurazione del volto dell’altro, la fabbricazione ad arte di una realtà minacciosa contro cui organizzare paura e rabbia, nell’illusione che, eliminato il nemico, si potesse tornare alla normalità.

Oggi il nemico è totale perché è pervasivo, ma soprattutto perché è nascosto. Non sappiamo chi sia, chi lo alimenti, da dove arrivi. Se è guerra, non sappiamo chi l’abbia dichiarata; se è minaccia, non sappiamo chi l’abbia costruita e perché. Non abbiamo un volto da guardare, un confine da presidiare, un interlocutore da cui pretendere una risposta. Siamo in una sala degli specchi: un volto minaccioso si moltiplica all’infinito, ci circonda, sembra arrivare e invaderci da ogni direzione. E noi, dentro, moriamo di paura. È questo il suo potere più perfido: non deve necessariamente colpire perché ha già ottenuto il primo obiettivo. La minaccia, ripetuta e differita, tiene in pugno persone e comunità intere.

In queste stesse pagine Vincenzo Ambriola ci ha fatto esaminare le «infrastrutture planetarie» e quanto la nostra vita sia ormai quasi totalmente nelle loro mani. Dobbiamo parlare di difesa, certamente. Ma la prima e fondamentale difesa, ineludibile, è quella dall’esproprio digitale.

Non una guerra contro il mondo digitale, ma una battaglia per impedire che ci venga espropriato ciò che deve restare profondamente, rigorosamente umano. Nel linguaggio economico si dice: il know how non si dà, si tiene. Fra tutte le dimensioni umane da tenere, c’è anzitutto ciò che ci porta alla vita e ci tiene in vita, le relazioni: il corpo a corpo, guardarsi negli occhi, riconoscersi, ascoltarsi, la presenza in carne e ossa. Ovunque vi sia comunità, quindi nelle città: spazio della convivenza, dell’incontro tra differenti, della costruzione quotidiana di legami e responsabilità. Non possiamo lasciare che la connessione sostituisca la relazione, che la paura sostituisca la fiducia, che l’invisibilità del nemico ci renda invisibili gli uni agli altri. La relazione integrale è la vera difesa contro l’esproprio digitale. Là dove nasce la fiducia, la paura è ricacciata. Non perché il pericolo scompaia, ma perché non riesca più a governarci.