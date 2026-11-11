La Spagna si è fermata per il diritto alla casa. E gli occhi sono puntati al voto del 29 novembre

La Spagna si è fermata per il diritto alla casa. E gli occhi sono puntati al voto del 29 novembre

Madrid era già bloccata alle prime luci dell’alba: un presidio, organizzato dal Sindicato de inquilinas e inquilinos, ostruiva il traffico nell’autostrada 42, snodo e corridoio industriale della Spagna che conta sui 100mila spostamenti giornalieri. «Huelga general», si leggeva in due striscioni appesi a un sovrappasso. «Non potete andare a lavorare – esclama una giovane manifestante incalzando i conducenti –. C’è un modello abitativo da cambiare». Bloccata anche la Gran vía della capitale. Le serrande si abbassano a catena al passo dei manifestanti, che gridano in coro: «Viva la classe operaia!». Fonti governative hanno registrato circa 70 vie e arterie chiuse in tutto il Paese mentre i sindacali parlano di 4 milioni di adesioni. Sospesi il 5,2% dei voli (234 in totale) e il 6,83% dei treni, con incidenza di oltre il 20% sull'Alta velocità. A fare da capofila le città, da Barcellona a Valencia.

Lo sciopero è iniziato a mezzanotte di mercoledì ma i picchetti nelle fabbriche – Seat a Barcellona, Volkswagen a Navarra e altre – sono iniziati dalle 22 della sera precedente. Poi sono arrivati gli scontri e le cariche delle Forze dell’ordine con oltre quaranta detenuti, altrettanti feriti e un totale di 653 episodi di violenza segnalati dal Ministero dell’Interno. Quattordici anni dopo l’ultimo sciopero generale contro i tagli dell’austerity, la Spagna si ferma nel nome del diritto alla casa, con gli occhi posti sulle elezioni generali del 29 novembre.

Uno sciopero anomalo

«È uno sciopero illegale – ha avvertito Antonio Garamendi, presidente della Confederación española de organizaciones empresariales –. Non c’è una vertenza sindacale in atto. Il Paese non deve fermarsi». Al di là della sua ipotesi, Garamendi parte da una verità di fondo: lo sciopero non è nato sui posti di lavoro ma nelle piazze e nei quartieri popolari. E vede in prima fila donne, giovani e inquilini. «È un successo – rivendica ad Avvenire Sabrina Carrau, del Sindicato de inquilinas, sigla a capo delle manifestazioni, i cui membri hanno tra i 30 e i 35 anni –. L’abbiamo costruito dal basso, in ascolto del sentimento popolare». Carrau rivendica la «rinascita di un sindacalismo di base, capace di organizzare maggioranze, di costruire un potere popolare per cambiare tutto. L’adesione è enorme. Ed è solo l’inizio di una nuova stagione di lotta». La sua compagna di sindacato, Valeria Racu, aggiunge: «Qualche settimana fa veniva sfrattata Maricarmen. Nessuno avrebbe mai immaginato questa storica prova di forza». A sostegno dello sciopero è intervenuta anche la Fratellanza operaia dell'Azione cattolica, osservando: «Le rendite economiche non possono precedere il diritto alla casa». La posizione della Fratellanza operaia va però al di là dello sciopero: «Esortiamo le comunità cristiane ad ascoltare, accompagnare e sostenere la difesa dei diritti (casa e salari degni, ndr), facendo anche una verifica delle nostre pratiche nell'uso dei beni e della proprietà». Presenti anche Confederación general del trabajo e Confederación nacional del trabajo e altre sigle sindacali, che denunciano l’«eccessiva risposta» delle Forze dell’ordine.

Le accuse della destra

A loro volta, le associazioni datoriali parlano di «affluenza molto bassa», a loro avviso inferiore al 10%, mentre il leader del partito popolare Alberto Núñez Feijóo e la presidente della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assicurano: «Il 29 novembre (giorno delle elezioni, ndr) porremo fine a tutto questo». Per le opposizioni, Partito popolare e Vox, lo sciopero, convocato a meno di venti giorni dalle elezioni, risulterebbe manovrato dal governo di Pedro Sánchez e dai progressisti. «Tempi liquidi – ironizza Borja Sámper, portavoce del Pp –. Non è chiaro se sia una protesta contro l’opposizione, ma è a tutti gli effetti uno sciopero contro il buonsenso». «È uno sciopero generale preventivo contro il prossimo governo», ha detto a sua volta il segretario generale del Pp, Miguel Tellado. I vertici del Pp puntano il dito anche contro i focolai di violenza nelle strade e altri episodi, come l'irruzione di un gruppo di incappucciati nella sede di La 2Cat, canale televisivo della Catalogna, interrompendo una trasmissione in corso. Vox invece muove attacchi ad personam contro il Sindicato de inquilinas. «Voi non rappresentate i giovani spagnoli – esclama a sua volta Javier Ortega Smith, portavoce del partito di estrema destra –. Siete quattro ragazzette figlie di papà che non hanno mai mosso un dito in vita loro».

Idee che dividono

La visione del Sindicato – che ha già incontrato diverse realtà europee a Parigi insieme alle quali propone ulteriori mobilitazioni – è stata esplicitata in una proposta di riforme dal titolo Casas para vivir, affinché «l’abitazione non sia più al servizio della rendita ma delle necessità sociali». Il movimento propone un registro statale di immobili sfitti e la loro «cessione temporanea» e l’esproprio forzato di appartamenti ai fondi speculativi. Temi che riscuotono molti consensi, ma spaventano moderati e piccoli proprietari a pochi giorni dal voto e con la destra in lieve vantaggio nella maggior parte dei sondaggi. «Nella Spagna odierna è impossibile governare per una grande maggioranza sociale – afferma Mariano Troncal, docente di Scienza politica nell’Universitat Pompeu Fabra –. I due blocchi creano una grande divisione. Rinunciano a conquistare elettori dall’altra parte».