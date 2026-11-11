In Ucraina c'è una una terza via nonviolenta: questa

Di fronte al prolungarsi del dramma in Ucraina, il dibattito europeo appare incastrato in una falsa alternativa: da un lato l’escalation militare ad oltranza, dall’altro la rassegnazione a una resa di fatto dell’aggredito. In questo schema binario, persino le ragioni della pace rischiano di apparire come una testimonianza profetica ma priva di efficacia politica immediata. Eppure, un’alternativa praticabile e concreta esiste. È una terza via formulata nell’appello “Asset russi per la pace in Ucraina”, sottoscritto da autorevoli esponenti della società civile, del mondo della cultura e da attivisti della pace ucraini, russi e bielorussi. Una proposta che non chiede all’Ucraina di rinunciare alla propria difesa, ma offre all’Unione Europea uno strumento diplomatico e finanziario per spezzare il circolo vizioso delle armi.

Il punto di svolta sta nella gestione dei 210 miliardi di euro di asset della Banca Centrale Russa attualmente congelati nelle istituzioni finanziarie europee di Belgio e Lussemburgo. L’attuale dibattito oscilla tra l’uso dei soli interessi per l’acquisto di armamenti e l’ipotesi di una confisca pura e totale, sempre finalizzata al riarmo dell’Ucraina, ostacolata da dubbi di diritto internazionale e dal rischio di ritorsioni sistemiche. La nostra proposta indica una strada diversa: trasformare l’intero capitale dei 210 miliardi in una garanzia patrimoniale condizionata per la pace.

Non si tratta di una confisca illegittima, ma di una leva negoziale e di un potente deterrente nonviolento: a condizione di un cessate il fuoco e ritiro delle truppe, il capitale verrebbe gradualmente restituito alla Russia a tranche scaglionate, all’interno di un quadro concordato multilaterale di sicurezza e di garanzie reciproche (con la presenza di soli corpi armati dell’Onu non europei e Corpi Civili di Pace nei territori contesi); in caso di rifiuto della via negoziale, l’intero capitale verrebbe definitivamente svincolato e destinato al sostegno umanitario della popolazione ucraina, alla ricostruzione materiale di ciò che le bombe russe hanno distrutto e alla strutturazione della Difesa civile nonviolenta.

Questa impostazione priva il Cremlino delle sue principali narrazioni propagandistiche – volontà espansiva della Nato e l’esproprio unilaterale degli asset ad opera dell’Occidente – e pone la dirigenza russa di fronte ad una scelta immediata e vincolante sulla propria liquidità patrimoniale. È una pressione reale che colma il vuoto tra le sanzioni tradizionali, spesso aggirate dagli stessi promotori, e l’escalation militare ogni giorno più devastante in termini di vittime e sul piano ambientale.

Tuttavia, la forza di questa leva economica rimane incompleta se non accompagnata da un’infrastruttura di pace sul campo. Il traguardo raggiunto e superato delle 50.000 firme raccolte per la Legge di Iniziativa Popolare sulla Difesa Civile non armata dimostra che esiste un Paese reale pronto a dare corpo a questo cambio di paradigma. I Corpi Civili di Pace e le azioni di resistenza sociale non possono rimanere affidati unicamente al coraggio dei singoli volontari: necessitano di un riconoscimento giuridico, di risorse e di una copertura istituzionale europea. Unire la leva patrimoniale dei 210 miliardi al riconoscimento della Difesa civile e nonviolenta significa offrire all’Europa una strategia capace di garantire una pace giusta e duratura, restituendo alla politica il primato sulla forza delle armi. Anche il dibattito politico italiano avrebbe da guadagnarne: sostenendo questa proposta i partiti di centro sinistra troverebbero un modo per uscire dal dilemma “armi sì, armi no” e potrebbero inaugurare il «campo largo della pace». È tempo di trovare il coraggio di discutere questa proposta.

Presidente del Movimento Nonviolento